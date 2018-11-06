SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Ã‡Ã¶ker, apar topar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Devlet kurumlarÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼kleri raporlayan SayÄ±ÅŸtay'Ä±n Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Ã‡Ã¶ker, gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2017 raporlarÄ±yla devlet kurumlarÄ±ndaki birçok usulsüzlüÄŸü ve milyonlarca liralÄ±k harcamalarÄ± gözler önüne seren SayÄ±ÅŸtay'da Denetim Ä°ÅŸlerinden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikret Çöker, apar topar görevden alÄ±ndÄ±. Çöker'in yerine 2 KasÄ±m'da Zekeriya Tüysüz getirildi. Görevden alÄ±nan Fikret Çöker, SayÄ±ÅŸtay'da çalÄ±ÅŸmaya 1992'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yerine atanan Zekeriya Tüysüz ise 2011'de SayÄ±ÅŸtay üyesi seçilmiÅŸti.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamÄ±ndaki kamu idareleriyle bakanlÄ±klarÄ±, belediyeleri ve devlete ait ÅŸirketleri denetleyen SayÄ±ÅŸtay'daki görev deÄŸiÅŸikliÄŸini Odatv'den Mert TaÅŸçÄ±lar, "Türkiye Odatv'nin haberini konuÅŸacak" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla duyurdu. TaÅŸçÄ±lar'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre söz konusu atama kararÄ±, SayÄ±ÅŸtay'Ä±n internet sitesinde yer aldÄ±. Sitede sessiz sedasÄ±z baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± bölümünden Fikret Çöker’in ismi çÄ±karÄ±ldÄ±. Yerine, Zekeriya Tüysüz ve özgeçmiÅŸi yer aldÄ±. ÖzgeçmiÅŸte de “02.11.2018 tarihinde denetim iÅŸlerinden sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görevlendirildi” ifadeleri yer aldÄ±.

Fikret Çöker'in kendi isteÄŸiyle mi görevinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yoksa el mi çektirildiÄŸi henüz bilinmiyor.

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017'ye dair hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporlar, gazetelerde günlerce geniÅŸ yer bulmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 09:15

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