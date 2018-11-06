Ä°stismardan yargÄ±lanan Ã¶ÄŸretmen: Åžeytan yanÄ±lttÄ±ysa Allahâ€™a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z

Ã–ÄŸrencisine cinsel iÃ§erikli mesajlar atan imam hatip lisesi Ã¶ÄŸretmeni, 'EÄŸer ÅŸeytan yanÄ±lttÄ±ysa ve yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸsak Allahâ€™a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z' dedi.

TekirdaÄŸ'daki bir imam hatip lisesinde felsefe öÄŸretmeni olan M.D.'nin bilgisayarÄ±ndaki cinsel içerikli görüntüleri sildirmek için çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 15 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrencisine, cinsel içerikli mesajlar attÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. HakkÄ±nda adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan öÄŸretmen, velileri ÅŸikayetten vazgeçirmek için “EÄŸer ÅŸeytan yanÄ±lttÄ±ysa ve yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸsak Allah’a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z” savunmasÄ± yaptÄ±.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'Ä±n haberine göre 15 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun Facebook hesabÄ±nÄ± kontrol eden anne H.C.'nin, felsefe öÄŸretmeni M.D.’den gelen ve uygunsuz olduÄŸu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardÄ±ndan Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne ÅŸikayet dilekçesi verdi. 48 yaÅŸÄ±ndaki felsefe öÄŸretmeni M.D hakkÄ±nda hem adli hem de idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

‘UNUTMAYIN ONLAR BÄ°ZÄ°M EVLATLARIMIZ’

M.D. hakkÄ±ndaki ÅŸikayetten haberdar olunca anne H.C.’ye gönderdiÄŸi 3 sayfalÄ±k mektupta, ortada büyük bir yanlÄ±ÅŸ anlama olduÄŸunu ve öÄŸrenciyi biricik oÄŸlu olarak gördüÄŸünü savunarak ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

“TatlÄ±ÅŸÄ±m, öptüm paÅŸam, güzel oÄŸlum kelimelerini kullanmÄ±ÅŸÄ±m. Ä°nanÄ±n hanÄ±mefendi ben bütün öÄŸrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarÄ±ma da öyle hitap ederim. Ä°stemeden de olsa size tuhaf ÅŸeyler yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±m için özür dilerim. Ben hakkÄ±mÄ± helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endiÅŸeleniyorum. Sizlerden ricam eÄŸer mümkünse ÅŸikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanÄ±z da canÄ±nÄ±z saÄŸ olsun. UnutmayÄ±n onlar bizim evlatlarÄ±mÄ±z, onlara karÅŸÄ± en ufak bir ÅŸeytani kaygÄ± güdemeyiz. EÄŸer ÅŸeytan yanÄ±lttÄ±ysa ve yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸsak Allah’a sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rÄ±z. Siz de haklÄ±sÄ±nÄ±z beni hiç tanÄ±mÄ±yorsunuz ki.”

‘CÄ°NSEL Ä°ÇERÄ°KLÄ° VÄ°DEO VE RESÄ°MLERÄ° SÄ°LDÄ°RMEK Ä°STEDÄ°M’

TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lan ÅŸikayet üzerine M.D.’nin ifadesini aldÄ±. M.D., “Tarihini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m bir gün bilgisayarÄ±mda bulunan cinsel içerikli video ve resimleri silmek istedim. Ancak beceremedim. Silmesi için G.K.’den yardÄ±m istedim. Kendisi de tüm uÄŸraÅŸlarÄ±na raÄŸmen bu video ve resimleri bilgisayarÄ±mdan silmeyi baÅŸaramadÄ±. GeçmiÅŸ dönemde de birkaç defa baÅŸarÄ±lÄ± gördüÄŸüm öÄŸrencilerimi kendi arabamla denize götürmüÅŸtüm. ÇadÄ±rlarda beraber kaldÄ±k. BunlarÄ± kesinlikle kötü niyetle yapmadÄ±m” dedi.

SavcÄ±lÄ±k, öÄŸretmen hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede M.D.’nin öÄŸrencisine attÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ±n cinsel taciz içeren mesajlar olduÄŸu belirtti. M.D hakkÄ±nda 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 08:42

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