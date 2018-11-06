Bakan: Ä°stanbul HavalimanÄ±nda 30 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda 30 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) ile Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸünün (SHGM) 2019 yÄ±lÄ± bütçe görüÅŸmelerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Turhan, Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndaki iÅŸ cinayetlerine iliÅŸkin sorulara yanÄ±t verdi. Turhan, havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana yaÅŸanan iÅŸ cinayeti sayÄ±sÄ±nÄ±n 30 olduÄŸunu söyledi.

Turhan, "459 iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi uzmanÄ±yla 350 bin kiÅŸiye bu konuda eÄŸitim verilmiÅŸtir. Ä°ÅŸçi ÅŸikayetleriyle ilgili gereken tüm uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸantiye koÅŸullarÄ± düzeltilmiÅŸ, taÅŸeron firmalar uyarÄ±larak, iÅŸçilerin alacaklarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n ödenmesi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Turhan, gözaltÄ±larÄ±n sorulmasÄ± üzerine de bu konunun adli olduÄŸunu, kendilerinin böyle bir yetkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi Ä°stanbul HavalimanÄ±nÄ±n inÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar 38 iÅŸçinin ölümünü tespit edebildiklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nda iÅŸÃ§iler cezaevinde, HÃ¼kÃ¼met ÅŸovda

WIKIPEDIA AÇIKLAMASI

Wikipedia'nÄ±n engellenmesine iliÅŸkin soruya Turhan, adli sürecin devam ettiÄŸini ve Wikipedia yetkilileriyle içeriklerin çÄ±karÄ±lmasÄ± yönündeki görüÅŸmelerin sürdüÄŸünü belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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