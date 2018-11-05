FotoÄŸraf: Mustafa Hassona/AA
DireniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen genÃ§ Filistinli yaralandÄ±
Ä°srail'in Gazze'ye ablukasÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda direniÅŸ fotoÄŸrafÄ±yla dikkat Ã§eken Filistinli genÃ§ aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu yaralandÄ±.
Gazze ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için düzenlenen eylemlerde, AA muhabirinin objektifine yansÄ±yan karelerle dünya basÄ±nÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± haline gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr, Ä°srail askerlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralandÄ±.
AA'nÄ±n haberine göre Ä°srail'in uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için düzenlenen eylemler sÄ±rasÄ±nda, Anadolu AjansÄ± (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona tarafÄ±ndan çekilen fotoÄŸrafÄ±yla gündeme gelen Filistinli genç Aid Ebu Amr (22), Ä°srail askerlerinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralandÄ±.
Ä°srail askerleri, ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için bölgenin kuzey sÄ±nÄ±rÄ± sahil kesiminde düzenlenen deniz eylemleri kapsamÄ±nda bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti. Filistinli eylemciler arasÄ±nda yer alan Ebu Amr, Ä°srail askerlerinin gerçek mermi kullandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)