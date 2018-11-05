'Bu dosyada kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin tÃ¼m unsurlarÄ± yer alÄ±yor'

Zehra Demir'in intiharÄ±ndan sonra tutuklanan ve serbest bÄ±rakÄ±lan eski erkek arkadaÅŸÄ± SÃ¼leyman Taruk'un tahliyesine itiraz edildi.

Antalya'da eski erkek arkadaÅŸÄ± Süleyman Taruk'un kendisini sürekli taciz ve tehdit etmesi sonucu bunalÄ±ma giren Zehra Demir (19), 28 Eylül'de oturduÄŸu dairenin penceresinden atlayarak yaÅŸamÄ±na son verdi.

Tutuklanan Süleyman Taruk, 6 gün cezaevinde kaldÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ZehranÄ±n ailesinin avukatÄ± Hadi Cin karara itiraz ederek, Süleyman Taruk'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ä°ddiaya göre Zehra Demir aynÄ± mahallede oturduÄŸu eski erkek arkadaÅŸÄ± Süleyman Taruk tarafÄ±ndan sürekli taciz edildi. Zehra Demir'e taciz nedeniyle 10 defa cep telefonu numarasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Ancak Taruk, Demir'e her seferinde yeniden ulaÅŸtÄ±.

Süleyman Taruk, 28 Eylül günü Zehra Demir'i telefonla taciz ve tehdit ettikten sonra elinde bÄ±çakla evinin önüne geldi. Genç kadÄ±nÄ±n kardeÅŸleri ile Taruk arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma sürerken Zehra Demir, 4'üncü katta oturduklarÄ± dairenin penceresinden atladÄ± ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

6 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

AynÄ± gece Süleyman Taruk, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve bir gün sonra 'Ä°ntihara yönlendirme' suçundan dolayÄ± tutuklandÄ±. 6 gün cezaevinde kalan Taruk, 'suçun mahiyetinin deÄŸiÅŸme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanÄ±n tedbir oluÅŸu' gerekçesiyle tahliye edildi.

AVUKATI Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

Demir ailesinin avukatÄ± Hadi Cin, Antalya 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvurarak karara itiraz etti. Ancak Cin'in itirazÄ± reddedildi. Bunun üzerine avukat Cin, soruÅŸturmanÄ±n geniÅŸletilmesi adÄ±na ikinci bir dilekçe verdi.

'KADINA ÅžÄ°DDETÄ°N TÜM UNSURLARI VAR'

Kamuoyunun bu dosyaya sahip çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini belirten avukat Hadi Cin, "Bu dosyada kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin tüm unsurlarÄ± yer alÄ±yor. Türkiye'de iddianameler 6 ayda hazÄ±rlanÄ±yor, mahkeme 15 günde kabul ediyor. SoruÅŸturma aylarca sürüyor. Ancak bu olayda, Zehra 28 Eylül'de intihar ediyor. 29'unda sanÄ±k tutuklanÄ±yor, 2 Ekim'de savcÄ± dosyayÄ± mahkemeye sunuyor, 4 Ekim'de ise mahkeme görevsizlik kararÄ± veriyor. Bunca yÄ±llÄ±k avukatlÄ±k hayatÄ±mda benzerine rastlamadÄ±ÄŸÄ±m bir hÄ±z" dedi.

'2 SATIRLIK Ä°DDÄ°ANAME'

Süleyman Taruk'un, TCK'nÄ±n 84. Maddesi'nin sadece 1, 2 ve 3'üncü fÄ±krasÄ±na göre deÄŸil, 4'üncü fÄ±krasÄ± da dahil edilerek 'cebir veya tehdit kullanarak kiÅŸileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur' suçuna göre yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Cin," 9 kiÅŸinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± ifadesinin bulunduÄŸu dava dosyasÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame sadece 2 satÄ±rdan oluÅŸuyor. Ä°ddianameyi hazÄ±rlayan savcÄ±, sevk maddesinde de hataya düÅŸmüÅŸtür. TCK 84. Maddesi'nin 4. fÄ±krasÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ± varsa bu kiÅŸi insan öldürmüÅŸ gibi yargÄ±lanÄ±r. Bu soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lar, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve aile içi ÅŸiddet bürosunda çalÄ±ÅŸan savcÄ±lardÄ±r. Yoktan bir ÅŸeyi oluÅŸturmalarÄ±nÄ± beklemiyoruz. Ä°fadeler sonucunda ortaya çÄ±kan tabloyu resmetmiÅŸ olsa fail ÅŸu an cezaevinde olacaktÄ±. Ä°tirazlarÄ±m sonuç vermezse eÄŸer, bu dosya sÄ±radan bir dosya olarak Asli Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bizim bugün adalete ihtiyacÄ±mÄ±z var ve kasten öldürmekle yargÄ±lanmasÄ± gereken kiÅŸinin tutuklanmasÄ± gerekir" diye konuÅŸtu.

'CÄ°ÄžERÄ°M YANDI'

Bir insanÄ±n canÄ±nÄ±n bu kadar önemsiz olmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyen baba Hakim Demir ise "KÄ±zÄ±mÄ± daha önce telefonla tehdit ediyordu. O akÅŸam da kapÄ±ya bÄ±çakla dayandÄ±. Zehra'nÄ±n babasÄ± olarak bugüne kadar ne bir polis ne bir savcÄ± ifademi aldÄ±. Gencecik bir kÄ±z ölmüÅŸ, bizlerin ifadesi dahi alÄ±nmadan bu kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. KÄ±zÄ±mÄ±n ÅŸu an toprak altÄ±nda olmamasÄ± gerekiyordu. Tüm yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini ve bu kiÅŸinin tekrar yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

Anne Gülten Demir de "KÄ±zÄ±m için adalet istiyorum. Benim ciÄŸerim yandÄ± baÅŸkalarÄ±nÄ±n ciÄŸeri yanmasÄ±n. Bu kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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