Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± tanÄ±klarÄ±ndan Sirvart KÃ¼rdyan hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± sonrasÄ± son hayatta kalanlardan Sirvart KiriÅŸÃ§iyan KÃ¼rdyan 106 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± sonrasÄ± son hayatta kalanlardan Sirvart KiriÅŸçiyan Kürdyan 27 Ekim'de Kanada Toronto'da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kürdyan 106 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Sirvart KiriÅŸçiyan Kürdyan, 1912 yÄ±lÄ±nda Erzurum'da YeÄŸiÅŸe KiriÅŸçiyan ve Yepraksi çiftinin çocuÄŸu olarak dünyaya geldi. 6 çocuÄŸun en küçüÄŸüydü, ancak 3 kardeÅŸi hastalÄ±k nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. 1915'te 3 yaÅŸÄ±ndayken annesi ve iki kardeÅŸiyle Musul yolculuÄŸuna baÅŸlamak zorunda kaldÄ±lar. KardeÅŸlerinden biri yolda öldü.

Agos gazetesinin haberine göre, savaÅŸtan sonra Halep'e taÅŸÄ±nan Sirvart yetimhanede kaldÄ±. 15 yaÅŸÄ±nda bir baÅŸka Erzurumlu yetim olan Haçik Kürdyan ile evlendi. Haçik Kürdyan mesleÄŸini kamyon ÅŸoförü olarak Suriye'de yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, Sirvart geçinebilmek için tÄ±ÄŸ ve nakÄ±ÅŸ iÅŸleri yaptÄ±. Bu alanda Halep'in tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerinden biri oldu. Dört çocuk sahibi olan Kürdyan çifti Beyrut'a taÅŸÄ±ndÄ±. 1974'te Haçik Kürdyan'Ä± kaybeden Sirvart 1991'da ailesiyle birlikte Kanada Toronto'ya taÅŸÄ±ndÄ±.

Sirvart KiriÅŸçiyan Kürdyan 102 yaÅŸÄ±na kadar Kanada ve Ermenistan'daki kiliseler için nakÄ±ÅŸ ve tÄ±ÄŸ iÅŸleri yapmaya devam etti. 102 yaÅŸÄ±ndayken kendisini ziyaret eden bir rahibe tekrar yaÅŸayabilse ne isteyeceÄŸi sorusuna Kürdyan "Bir çocukluÄŸum olsun isterdim, hiç olmadÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Sirvart KiriÅŸçiyan Kürdyan için Toronto Surp Yerortutyun Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene geniÅŸ katÄ±lÄ±m oldu. (HABER MERKEZÄ°)

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