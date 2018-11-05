FotoÄŸraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)
'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±' Meclis'te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor
AKP'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±' Meclis SaÄŸlÄ±k Komisyonuâ€™nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye devam ediyor.
AKP milletvekillerince 30 Ekim’de TBMM'ye sunulan ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±” Meclis SaÄŸlÄ±k Komisyonu’nda görüÅŸülmeye devam ediyor.
Meclis SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu, Komisyon BaÅŸkanvekili ve AKP Ä°stanbul Milletvekili MüÅŸerref Pervin Tuba Durgut baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.
AKP'nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetten, eczacÄ±lÄ±ÄŸa, sigara yasaÄŸÄ±na kadar birçok konuda deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin sunduÄŸu 44 maddelik kanun teklifi saÄŸlÄ±k örgütleri ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanÄ±yor.
AKP'den hekimlere Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, ceza Ã§Ä±ktÄ±
Ä°TO BaÅŸkanÄ±: 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet tasarÄ±sÄ±' beklentilerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor