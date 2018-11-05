Enezâ€™de fabrika iÅŸÃ§ileri greve Ã§Ä±ktÄ±

Edirneâ€™de AMCOL Minarel Madencilik fabrikasÄ±nda toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinde Ã§Ä±kan anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± iÅŸÃ§iler greve baÅŸladÄ±.

Erdal AYDEMÄ°R

Hüseyin ÇIBIKÇILAR

Edirne’nin Enez Ä°lçesinde bulunan AMCOL Minarel Madencilik San. ve Tic. A.Åž.’de toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde çÄ±kan anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± iÅŸçiler saat 08.00’de fabrikada eylem yaparak greve çÄ±ktÄ±.

Eyleme; CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan GaytancÄ±oÄŸlu, Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel Toplu SözleÅŸme ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz, Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay, Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel TeÅŸkilatlandÄ±rma Sekreteri Yasin Karatay, Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± AvukatÄ± ve Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Toplu SözleÅŸmeler UzmanÄ± ve siyasi parti temsilcileri katÄ±ldÄ±.

GAYTANCIOÄžLU: Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N HAKKINI GÖZETMÄ°YOR

Grevde söz alan CHP'li milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ktidar sendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± ön plana alÄ±yor. Ä°ÅŸçinin hakkÄ±nÄ± gözetmiyor. KeÅŸke sendika olmasa da biz rahat rahat iÅŸimizi görsek diye düÅŸünüyor ama sendika bizim için son derece önemli. Burada çalÄ±ÅŸanlar gece gündüz didiniyorlar ve çok az ücretlerle çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. YarÄ±n bu konuyu mecliste dile getiririm. YabancÄ± sermaye, küresel sermaye hem birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazisinde iÅŸlerini yapÄ±yor hem de iÅŸçinin hakkÄ±nÄ± vermiyorsa daha farklÄ± yollara da gireriz. KaldÄ± ki asgari ücret iyice eridi son yapÄ±lan zamlarla. Nedense iÅŸçiye, emekliye gelince bunlar düÅŸünülmüyor.”

FotoÄŸraf: Evrensel

KÜÇÜKGENCAY: ÜCRETLERÄ°MÄ°Z ASGARÄ° ÜCRETTE KALDI

Daha sonra söz alan Türkiye Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel Sekreteri Tamer Küçükgencay, “Ä°ÅŸverenlerimizle bizim 3. dönem toplu sözleÅŸmemiz olacak. Ä°lk 2 dönem sosyal yardÄ±m artÄ±ÅŸlarÄ±yla bir ÅŸekilde toplu sözleÅŸmelerimizi bitirdik. Bu dönemde de sosyal haklarÄ±mÄ±zda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maddelerimiz var. Ama asgari ücretle gelen artÄ±ÅŸtan sonra bizim ücretlerimiz asgari ücrette kaldÄ±. ArkadaÅŸlarda haklÄ± olarak 1604 TL maaÅŸla çalÄ±ÅŸmak istemiyor. Ä°ÅŸveren direniyor, yabancÄ± sermaye topraklar bizim, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zda haklÄ± olarak çok fazla bir ÅŸey deÄŸil haklarÄ±nÄ± istiyorlar. Burada 85 tane arkadaÅŸÄ±n hepsi kararlÄ± olduÄŸu bir grev bu. Bir tanesinin kafasÄ±nda soru iÅŸareti yok. Ne olursa olsun sonucuyla gelinen bir ÅŸey. Grev tabi ki, iki tarafÄ±nda çok istediÄŸi bir ÅŸey deÄŸil. Bunun için arkadaÅŸlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± grev haklÄ± bir grevdir. Sonuna kadar da gelip destekleyeceÄŸiz. KarlÄ± bir ÅŸirket. KazandÄ±rÄ±yoruz, payÄ±mÄ±za düÅŸeni istiyoruz. AyrÄ±ca Enez bölgesi köyleriyle beraber çok fedakârlÄ±k yaptÄ± bu fabrikaya. Biz köle iÅŸçiliÄŸine son istiyoruz. Bizim amacÄ±mÄ±z kimseyi kötülemek deÄŸil. Ä°ÅŸçimizin hakkÄ±nÄ± alalÄ±m, ücretlerini versinler, yaÅŸanabilecek bir gelire sahip olsunlar baÅŸka bir derdimiz yok.”dedi.

'6 AYDIR SÜREÇ DEVAM EDÄ°YOR'

6 aydÄ±r sürecin devam ettiÄŸini dile getiren Küçükgencay, “Gelinen noktada anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rakam 300-400 TL bir rakam yüzünden neredeyse sözleÅŸme ters döndü. Åžimdi sil baÅŸtan tekrardan artÄ±k görüÅŸmeler baÅŸlayacak. Burada talepler deÄŸiÅŸecek. Ä°ÅŸ yeri belki 3 gün çalÄ±ÅŸma yapmasa zaten o para yine onlardan çÄ±kacak. Bu neyin dayatmasÄ± ben bilmiyorum. Grevimiz devam edecek.”

Ä°ÅŸçi temsilcisi Muammer Akça da son olarak, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz bugüne kadar hep bütün emeklerimizi bu fabrika için harcadÄ±k, gecemizi gündüzümüze kattÄ±k. EmeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemek suç mu? Bize hep dedikleri pasta büyüyecek, emekler de büyüyecek. Ama pasta büyüdü bizim dilimler kurabiye oldu. Biz bu fabrikaya çok emek verdik, çok çaba saffettik emeÄŸimizin hakkÄ±nÄ± artÄ±k istiyoruz.”

Ä°ÅŸçiler konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan “Ä°ÅŸçiyiz hakkÄ±mÄ±zÄ± isteriz”, “Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok” sloganlarÄ± attÄ±.

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