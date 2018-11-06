'Ã‡alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶lmesek, emekliliÄŸi mezarda gÃ¶rmesek'

'Duyduk tahtakurulu yatakhaneleri, bir baÅŸka kokuyor Flormarâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼nde parfÃ¼m...'

Bir iÅŸçi

Gebze

Trump Amerika’da nezle oluyor biz burada zatürre oluyoruz. HayÄ±r aramÄ±zdaki mesafe hayli uzak ama biz niye zatürre oluyoruz, onu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. SÄ±yÄ±rdÄ±m kafayÄ± sevgili kardeÅŸim, gel de çÄ±k iÅŸin içinden.

Ya karÄ±ncalarÄ±n ayak seslerini duyamÄ±yorum, sineklerin kanat çÄ±rpmalarÄ±nÄ± sayamÄ±yorum, UludaÄŸ’da kayak öÄŸrenmeden neden kayamÄ±yorum? Amma velakin duyduk tahtakurulu yatakhaneleri, bir baÅŸka kokuyor Flormar’Ä±n önünde parfüm. Yine de memlekette iÅŸler ayna, çal çal oyna. Çal dediysek oyun havasÄ± çal demedik neyse bunu da kafaya takmayalÄ±m anlayan anlamÄ±ÅŸtÄ±r.

BakÄ±n ben size söyleyim. Ufak bir ekonomik sarsÄ±ntÄ± geçirsek de bu ay enflasyon iyi. Demedi demeyin, bir ÅŸey biliyoruz ki söylüyoruz. Bir kere at nalÄ± fiyatÄ±na elli kuruÅŸ bilemedin 1 lira zam gelmiÅŸ, gelmiÅŸ mi gelmiÅŸ. Bir de mangal kömürü fiyatÄ±na da aynÄ± at nalÄ± gibi 1 lira zam gelmiÅŸ. Bu 1 lira zam orantÄ±ya vurduÄŸumuzda küçük bir rakama denk geliyor. NasÄ±l hesap ama sevgili kardeÅŸim. Hem nerede görülmüÅŸ aslan hükümetlerimizin ÅŸimdiye kadar bizleri enflasyon canavarÄ±na yem ettikleri.

Hem at nalÄ± deyip geçmeyelim, enflasyon hesaplanmasÄ±nda ana harcamalardan birisidir at nalÄ±. AlÄ±rsÄ±n atÄ±n ayaÄŸÄ±na çakarsÄ±n, atÄ±n mÄ± yok, alÄ±rsÄ±n evin dÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ±na çakarsÄ±n uÄŸur getirsin diye. Bunu da beÄŸenmediysen 1600 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸan Kroman’daki iÅŸçi kardeÅŸine verip ateÅŸte eritip kolye yapÄ±p boynuna takarsÄ±n sevgili kardeÅŸim. NasÄ±l fikir ama. Åžimdi bazÄ± zÄ±ndÄ±klar hemen dÄ±ÅŸ mihraklarla iÅŸbirliÄŸi yaparak ortalÄ±ÄŸÄ± bulandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yok efendim peynirin, yaÄŸÄ±n, etin, suyun, elektriÄŸin, doÄŸal gazÄ±n fiyatÄ± yüzde kÄ±rk elli artmÄ±ÅŸ, geç sevgili kardeÅŸim onlar artÄ±ysa maaÅŸÄ±nÄ±zda arttÄ± nankörlük etmeyin.

Ne maaÅŸÄ±nÄ±z artmadÄ± mÄ±? Bak ÅŸimdi yine kafaya taktÄ±m kimin maaÅŸÄ± arttÄ± o zaman? Kimin? Bu gidiÅŸle yakÄ±nda sÄ±yÄ±racaÄŸÄ±z kafayÄ±. Her ÅŸey yetmezmiÅŸ gibi bizim BeÅŸiktaÅŸ da bu aralar habire yeniliyor. Tamam her zaman galip gelinecek deÄŸil de yine de takÄ±lÄ±yor kafaya. Bizim hanÄ±mÄ±n dediÄŸi gibi her ÅŸeyi takma kafana, takacaksan kafana toka tak. Ä°yi de bizim kafada saçta yok. Gel de tokayÄ± tak kafaya... Ah ulan ah ne güzel olurdu ekmeÄŸin, elektriÄŸin, doÄŸal gazÄ±n fiyatÄ±nda yüzde elli indirim olsa, asgari ücret 2 katÄ±na çÄ±ksa, vergiler bizden uzak olsa, iÅŸten atmalar yasaklansa, çalÄ±ÅŸÄ±rken ölmesek, emekliliÄŸi mezarda görmesek, BeÅŸiktaÅŸ Avrupa’da ÅŸampiyon olsa ah ulan ah gel de takma kafaya. Ben kendimce güzel bir mektup yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünürken bizim oÄŸlanÄ± çaÄŸÄ±rÄ±p oÄŸlum ÅŸu mektubu oku bakalÄ±m nasÄ±l buldum dediÄŸimde, baba böyle mektup mu olur sen kafayÄ± gerçekten sÄ±yÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±n deyip kestirip attÄ±. OÄŸlanÄ±n bu sözünü kafaya takmadÄ±m ona torpil geçtim, hatta bizimkini biraz büyüsün, sözümden çÄ±kmasÄ±n ileride üniversiteye rektör bile yapabilirim. Neyse, kafa karÄ±ÅŸÄ±k olunca mektup da karmakarÄ±ÅŸÄ±k oldu. Sabah erken kalkÄ±p fabrikaya iÅŸe gideceÄŸiz. Gidip yatayÄ±m derken kafa gene karÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiye kadar defansta oynayan Can abimiz forvet oynamaya karar verip ataÄŸa kalkmÄ±ÅŸ da kafamÄ±za takÄ±lan ÅŸu. Sevgili Can abi sen patron sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir cumhuriyete var mÄ±sÄ±n? Aman abi gözünü seveyim senin de kafa karÄ±ÅŸmasÄ±n.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 01:41

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