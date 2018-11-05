ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 19:11
FotoÄŸraf: DHA
Ã‡anakkale'de termik santralde patlama: 1 Ã¶lÃ¼ 1 yaralÄ±
05 KasÄ±m 2018 18:35
Ã‡anakkale Ã‡an'da 18 Mart Termik santralinde patlama yaÅŸandÄ±. 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, bir iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Çanakkale Çan'da 18 Mart termik santralinde patlamasÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde iÅŸçilerin conta deÄŸiÅŸtirdiÄŸi sÄ±rada buhar kazanÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸma nedeniyle patlama meydana gedi. Patlamada, iÅŸçilerden Ferdi Mutlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen Onur Terzi, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
18 Eylül 2018 tarihinde de Çanakkale'de ODAÅž Elektrik tarafÄ±ndan iÅŸletilen Çan-2 Termik Santrali'nde patlama meydana gelmiÅŸ, 6 iÅŸçi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 19:11
Ã‡anakkale'de termik santralde patlama: 6 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
www.evrensel.net