RektÃ¶rden, Ã¶ÄŸrenciye 'cinsiyetÃ§i kÃ¼fÃ¼r' cevabÄ±: Biber mi sÃ¼relim?

Akdeniz Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼, cinsiyetÃ§i kÃ¼fÃ¼rden ÅŸikayet eden Ã¶ÄŸrencisine 'Ne yapalÄ±m aÄŸÄ±zlarÄ±na biber mi sÃ¼relim' cevabÄ±nÄ± verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öÄŸrencisinin, "Kendi kampüsümüzde aÄŸza alÄ±nmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarÄ±na maruz kalmak zorunda mÄ±yÄ±z? Ne zaman kontrol edilmeye baÅŸlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalÄ±m aÄŸÄ±zlarÄ±na biber mi sürelim" diye cevap verdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçÄ±nÄ± izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiÄŸini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabÄ± üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde aÄŸza alÄ±nmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarÄ±na maruz kalmak zorunda mÄ±yÄ±z? Ne zaman kontrol edilmeye baÅŸlanacak bunlar” diye yazdÄ±.

Rektör Ünal ise bu mesaja “Ne yapalÄ±m Nuran aÄŸÄ±zlarÄ±na biber mi sürelim” diye cevap verdi.

Ne yapalÄ±m Nuran aÄŸÄ±zlarÄ±na biber mi sürelim? https://t.co/x2DkUV1kB4 — MUSTAFA ÜNAL (@profmustafaunal) 3 KasÄ±m 2018

Daha sonra Nuran Çal ile bir araya gelen Rektör Ünal, "Erkek öÄŸrencilerimizden özellikle kÄ±z öÄŸrencilerimizin bulunduÄŸu ortamlarda daha dikkatli ve centilmen davranmalarÄ±nÄ± bekliyoruz" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Nuran ile bir araya geldik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 18:24

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