Antepâ€™te UluslararasÄ± Åžiir Festivali dÃ¼zenlendi

Antepâ€™te 2-4 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Åžiir Festivaline 8 farklÄ± Ã¼lkeden 12 ÅŸair katÄ±ldÄ±. Åžair ÃœlkÃ¼ Tamer ÅŸiirleriyle anÄ±ldÄ±.

Antep’te 2-4 KasÄ±m tarihlerinde UluslararasÄ± Åžiir Festivali düzenlendi. Festivale 8 farklÄ± ülkeden 12 ÅŸair katÄ±ldÄ±.

Türkiye’nin farklÄ± yerlerinde kültürel hayatÄ±n canlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan “Kültür için Alan” projesi kapsamÄ±nda düzenlenen festivalin Türkçe, Ä°ngilizce ve Arapça olarak düzenlenmesi dikkat çekti.

TemasÄ± “Ä°mgelerin MozaiÄŸi” olan festivale; Meksika’dan Ali Calderon Farfan, Fransa’dan A.C. Hello, Hollanda’dan Bas Kwakman, Ä°sveç’ten Hanna Rajs Lara, Almanya’dan Matthias Göritz, ABD’den Mel Kenne, Beyaz Rusya’dan Volha Hapeyeva; Türkiye’den ise Kadir Aydemir, Eren Aysan, Nilay Özer, Salih Bolat ve Åžükrü ErbaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Suriyeli sanatçÄ± Hannan HabaÅŸ ve Sedat Anar ise müzikleriyle festivalde yer aldÄ±. Festivalde ayrÄ±ca, kaybettiÄŸimiz Antepli ÅŸair Ülkü Tamer ÅŸiirleriyle anÄ±ldÄ±. (Antep/EVRENSEL)

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