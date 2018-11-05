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FotoÄŸraf: AA
VatandaÅŸ belediye baÅŸkanÄ±na seslendi: BaÅŸkan neredesin be ya
05 KasÄ±m 2018 17:48
TekirdaÄŸ'Ä±n MarmaraereÄŸlisi ilÃ§esinde bir grup vatandaÅŸ, yeterli Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle belediye Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±raktÄ±.
TekirdaÄŸ MarmaraereÄŸlisi’de belediyenin yeterli düzeyde çalÄ±ÅŸmamasÄ±na tepki gösteren vatandaÅŸlar belediye binasÄ± önüne gelerek baÅŸkana istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasÄ±na gelen vatandaÅŸlar, ‘BaÅŸkan neredesin be ya’, ‘Çamurla yaÅŸamaya devam’ yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±.
Grup adÄ±na konuÅŸan Hüseyin Alp, ilçelerinde belediyenin görevlerini yerine getirmediÄŸini ifade etti.
YollarÄ±nÄ±n çamurlu, oyun alanlarÄ±nÄ±n yetersiz, var olanlarÄ±nÄ±n ise iÅŸlevini yitirmiÅŸ olduÄŸunu söyleyen Alp, ilçelerine bir misafir geldiÄŸinde düzensizlikten utandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.
Daha sonra grup belediye ek hizmet binasÄ± önüne siyah çelenk bÄ±raktÄ±. (TekirdaÄŸ/AA)
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