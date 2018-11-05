Tahir ElÃ§iâ€™nin yaÅŸamÄ± kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Ã–ldÃ¼rÃ¼len DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Tahir ElÃ§iâ€™nin yaÅŸam mÃ¼cadelesi Yazar ve Avukat Muharrem Erbey tarafÄ±ndan kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinde bulunan Dört AyaklÄ± Minare’nin çatÄ±ÅŸmalÄ± süreçte hasar görmesini protesto ettiÄŸi açÄ±klama sÄ±rasÄ±nda öldürülen DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Tahir Elçi’nin yaÅŸam mücadelesi kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Yazar ve Avukat Muharrem Erbey tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan “Tahir Elçi Hikayesi” adlÄ± kitap, 10 KasÄ±m’da Ä°stanbul TÜYAP Kitap FuarÄ±’nda okurlarÄ±yla bulaÅŸacak. Kitapta, Elçi’nin Cizre’nin Hebler köyünden baÅŸlayan ve Avrupa’nÄ±n Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne (AÄ°HM) kadar uzanan zorlu yaÅŸam ve insan haklarÄ± mücadelesi yer alÄ±yor.

Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitapla bir dosta karÅŸÄ± hissettiÄŸi sorumluluÄŸu yerine getirmek istediÄŸini belirten Muharrem Erbey, okurun kitapta Tahir Elçi’yi birçok açÄ±dan öÄŸrenme fÄ±rsatÄ± yakalayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi: “Okur Tahir Elçi’nin hangi ÅŸarkÄ±yÄ± dinlediÄŸini, hangi yemeÄŸi sevdiÄŸini, kaç defa gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne kadar zor ÅŸartlarda okuduÄŸunu, en önemli kiÅŸisel özelliklerini, aile hayatÄ±nÄ±, insan haklarÄ± alanÄ±ndaki mücadelesini, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, korkusuzca nasÄ±l mücadele ettiÄŸini öÄŸrenecek.” (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)



www.evrensel.net