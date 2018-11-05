KHK ile ihraÃ§lar iÃ§in meclisâ€™e â€˜kanun teklifiâ€™ iÃ§in ortak Ã§aÄŸrÄ±

DiyarbakÄ±r'da kurumlar, KHK ile ihraÃ§ edilen hekimlerin Ã¶zel hastanelerde dahi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen tasarÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesini istedi.

KHK’lerin sebep olduÄŸu çalÄ±ÅŸma hakkÄ± ihlalinin kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hukuksuz olduÄŸunu açÄ±klayan DiyarbakÄ±r Barosu, HAK Ä°nisiyatifi, Ä°HD ve TÄ°HV, yasa teklifinin geri çekilmesi için hükümete ve meclisteki milletvekillerine çaÄŸrÄ±da bulundu.

DiyarbakÄ±r Barosu, HAK Ä°nisiyatifi, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) DiyarbakÄ±r Åžubesi ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) DiyarbakÄ±r TemsilciliÄŸi, “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±” diye Meclis’e sunulan kanun teklifine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ktidar vekilleri tarafÄ±ndan Meclise sunulan teklifin aÄŸÄ±r bir ihlal içerdiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, teklifle bugüne kadar KHK ile ihraç edilen yahut güvenlik soruÅŸturmasÄ± engeliyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lan hekimlerin SGK ile anlaÅŸmasÄ± olan hastanelerde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önü kapatÄ±lmak istendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. KHK yoluyla ihraçlarÄ±n; saÄŸlÄ±klÄ± ve ÅŸeffaf bir hukuki süreç iÅŸletilmediÄŸi için hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, bir mesleÄŸe baÅŸlayacaklar için OHAL’de uygulanan ve bugün rutin hale getirilen güvenlik soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n adalet ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

‘HUKUKÄ° VE MEÅžRU DEÄžÄ°L’

AÄŸÄ±r ihlalin maÄŸduru olan hekimlerin SGK ile anlaÅŸmasÄ± olan hastanelerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önünü kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n, bu insanlarÄ± sosyal ölüme terk etmek demek olduÄŸu dile getirilen açÄ±klamada “SaÄŸlÄ±klÄ± bir yargÄ±sal sürece dayanmayan ihraçlara karÅŸÄ± hukuk yolunun mümkün olduÄŸunca aÄŸÄ±r iÅŸlemesi, bu insanlarÄ±n çoÄŸunun pasaportlarÄ±nÄ±n iptal edilmiÅŸ olmasÄ±, ÅŸimdi de hastanelerin neredeyse hiçbirinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmemesi anayasa ve uluslararasÄ± yasalara açÄ±kça aykÄ±rÄ±dÄ±r. EÄŸer ortada bir suç varsa dahi bunun cezasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± olmalÄ±dÄ±r. ÇoÄŸunun hakkÄ±nda soruÅŸturma dahi açÄ±lmamÄ±ÅŸ hekimlerin birden fazla cezaya ömür boyu çarptÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ± yasal olsa bile hukuki deÄŸildir, meÅŸru deÄŸildir” denildi.

KURUMLARDAN ÇAÄžRI

OHAL devam ederken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, “ihraç edilen hekimler ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n özel sektörde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önünde engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, bugün iktidar eliyle OHAL döneminde uygulanmayan çok aÄŸÄ±r bir cezalandÄ±rmanÄ±n yasallaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Ortak açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: “Bizler, DiyarbakÄ±r’da hak mücadelesi yürüten kurumlar olarak; bu yasa teklifinin saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ± medeni ölüme mahkûm edecek çok aÄŸÄ±r bir cezalandÄ±rma olduÄŸunu düÅŸünüyor ve bu yanlÄ±ÅŸ yoldan dönülmesi için hükümete ve meclisteki milletvekillerine çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Hekimlerin kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±na sebep olacak bu teklifin saÄŸlÄ±k hakkÄ±na da zarar vereceÄŸini öngörüyoruz. HaklarÄ±n sistematik olarak ihlal edildiÄŸi bu politikanÄ±n terk edilmesi, bütün iÅŸ ve iÅŸleyiÅŸlerin adalet ölçüsüne ve hukuka uygun olarak yürütülmesi, birlikte yaÅŸamÄ± ortadan kaldÄ±racak politikalar yerine uzlaÅŸÄ± ve birlikteliÄŸi güçlendirecek bir siyaset yürütülmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

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