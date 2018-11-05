Adana'daki HDK davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klar beraat etti

Adana'da basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve eylemleri gerekÃ§e gÃ¶sterilerek 'Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinden' yargÄ±lanan 7 kiÅŸi hakkÄ±nda beraat kararÄ± verildi.

Volkan PEKAL

Adana

Adana'da geçtiÄŸimiz yÄ±l açÄ±lan HDK davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Adana 13’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. 2012, 2013 ve 2014 yÄ±llarÄ±nda katÄ±ldÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve toplu gösteriler gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliÄŸinden” 15 yÄ±la kadar hapis istemi ile yargÄ±lanan EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, HDP Disiplin Kurulu Üyesi Ä°brahim Yakut, Tüm Bel Sen Üyesi Güven BoÄŸa, dönemin TTB Merkez Konsey Üyesi Ä°smail Bulca, EÄŸitim Sen Üyesi Ayhan Topal’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±nda mahkeme beraat karar verdi.

'SORUÅžTURMAYI BAÅžLATANLAR GÖREVDEN ALINDI'

HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, HDK MYK Üyesi Sedat ÅženoÄŸlu, EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevil AracÄ±, HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Gülseren Tural Masum EriÄŸ, SYKP ve ESP yöneticileri, HDK Adana il yürütmesi, EÄŸitim Sen Åžube Yöneticileri Cemil Özen, Seher KÄ±lÄ±ç ve Ä°HD Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Öngör'ün takip ettiÄŸi duruÅŸma, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±yla baÅŸladÄ±.

SanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nda o dönemin savcÄ±larÄ±nÄ±n ve TEM Åžube Müdürlerinin görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek müvekkilleri hakkÄ±nda 'FETÖ'nün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n geçtiÄŸimiz yÄ±l davaya dönüÅŸtürüldüÄŸüne dikkat çektiler.

'BU POLÄ°S FEZLEKELERÄ°NÄ°N Ä°DDÄ°ANAMEYE DÖNÜÅžTÜRÜLMESÄ° KABUL EDÄ°LEMEZ'

Adana’da 13. AÄŸÄ±r Ceza da görülen dava, HDK’nin tüzel kiÅŸiliÄŸine yönelik olmasÄ± ve Anayasa güvencesinde faaliyet gösteren siyasi parti, meslek örgütleri ve sendikalarÄ±n faaliyetlerinin kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemli bir yerde duruyordu. SanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nda delillerin hukuk dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ve polislerin kendi ön yargÄ±larÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. Avukatlar, aslÄ±nda davaya hiç dönüÅŸmemesi gereken polis fezlekelerinin önce Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca iddianameye dönüÅŸtürülmesinin, sonra da savcÄ±lÄ±k makamÄ± tarafÄ±ndan mütalaa olarak verilmesinin hukuken kabul edilemez olduÄŸunu söylediler.

'Ä°DDÄ°ALARI DESTEKLEYECEK HÄ°Ç BÄ°R DELÄ°L YOK'

SanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nda HDK’nin Öcalan'Ä±n talimatÄ± ile kurulduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun pek çok siyasi partinin, kurumun ve kiÅŸinin ortak aklÄ± ile ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çatÄ± parti fikrinin daha önce çeÅŸitli partiler tarafÄ±ndan dile getirildiÄŸini anlattÄ±lar.

Örgüt adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen eylemlerin silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz gerçekleÅŸen protesto ya da anma eylemleri olduÄŸuna dikkat çeken avukatlar, bir örgüt adÄ±na düzenlendiÄŸine dair bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

Avukat Sevil AracÄ±, dosya içerisinde sayfalarca dinlemeler, teknik takipler olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Dinlenen konuÅŸmalarÄ±n hepsine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gizli bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, izlemeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Çünkü tüm eylemler basÄ±na çaÄŸrÄ±yla yapÄ±lan, altÄ±nda hangi kurumlarÄ±n düzenlediÄŸine dair imzalar atÄ±lan aleni eylemlerdir. Telefon görüÅŸmesi yapÄ±lan kiÅŸilerin de yasal kurumlarda çalÄ±ÅŸma yapan kiÅŸiler olduÄŸu çok açÄ±k. Tüm bu teknik dinlemelerin, takiplerin hepsi müvekkillerin açÄ±k açÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± fiillerin belgelenmesi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸil. Hiçbirisi inkar edilen ÅŸeyler deÄŸil. Ä°llegal bir örgüt olsa mutlaka gizli tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan baÄŸlantÄ±larÄ±n olmasÄ± gerekir.”

'ÇATI PARTÄ°SÄ° FÄ°KRÄ° HDK Ä°LE ORTAYA ÇIKMADI'

Ä°stanbul Barosu’ndan Av. YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, Emek Partisinin kendisini sÄ±nÄ±f siyaseti üzerinden tanÄ±mlayan baÄŸÄ±msÄ±z bir siyasi parti olduÄŸunu vurguladÄ± ve ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bugünkü temel çeliÅŸkinin sermaye ile iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sömürülmesinin, iÅŸçi ile patron arasÄ±ndaki çeliÅŸkinin diÄŸer alanlardaki çeliÅŸkileri de belirlediÄŸini söylüyor. Kürt sorunu, kadÄ±n sorunu, inanç gibi diÄŸer sorunlarÄ±n emek ve sermaye çeliÅŸkisine baÄŸlÄ± olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.”

Emek Partisinin ittifak ve güç birliÄŸi fikrini 1999 seçimlerinde de dile getirdiÄŸini, 2003’teki parti kongresinde ise çatÄ± partisi kurulmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°mrek, “HDK konusunda da Emek Partisi 2012 yÄ±lÄ±nda kendi kurullarÄ±nda tartÄ±ÅŸarak HDK'nin kurulmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. 2014 yÄ±lÄ±nda ise HDK'nin istediÄŸi gibi yürümediÄŸi, çalÄ±ÅŸma tarzÄ± ile düÅŸündüÄŸü mecrada ilerlemediÄŸini deÄŸerlendirerek ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, gözlemci olarak katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtir. Bu da her kurumun baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde, kendi iradesi ile karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterir” dedi.

'ÖRGÜT TALÄ°MATI DENÄ°YOR, KÄ°MDEN ALINDIÄžI DOSYADA YOK'

Avukat Tugay Bek de savunmasÄ±nda Ä°mralÄ±’da yapÄ±lan görüÅŸmelerde Öcalan’Ä±n avukat görüÅŸmelerinin kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lan bilgiler olmadÄ±ÄŸÄ± için müvekkillerinin de bu görüÅŸmelerden haberinin olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°ddianamede ve mütalaada 'HDK’nin yasa dÄ±ÅŸÄ± örgüt liderinin talimatÄ± ile kuruluÄŸunun' söylendiÄŸini ifade eden Bek, “Bu iddiayÄ± kanÄ±tlamak için ortaya bir delil konuÅŸmuyor. Herhangi bir kanÄ±t yok” dedi.

HayatÄ±nÄ±n her ayrÄ±ntÄ±sÄ± izlenmiÅŸ kiÅŸilerin illegal kiÅŸilerden talimat aldÄ±ÄŸÄ± söylendiÄŸini ifade eden Bek, “Ä°llegal bir kiÅŸiyle görüÅŸmeler dosyada yer almÄ±yor” dedi.

DosyanÄ±n 'FETÖ' dosyasÄ± olduÄŸunu söyleyen Bek, “Bu dosyanÄ±n çözüm sürecini sekteye uÄŸratmak için ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çözüm süreci bitirildikten sonra karÅŸÄ±larÄ±na dava olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

'DÜÅžÜNCE AÇIKLAMAK, SÄ°YASÄ° FAALÄ°YET YÜRÜTMEK SUÇ HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR'

KararÄ± deÄŸerlendiren EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, davanÄ±n hiç açÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek polisin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezlekenin önce karÅŸÄ±larÄ±na iddianame, sonra da mütalaa olarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Siyasi partilerin amacÄ± kendi siyasi görüÅŸ ve programlarÄ± doÄŸrultusunda düÅŸüncelerini topluma yaymak, örgütlenmek olduÄŸunu dile getiren Ä°mrek, “Bu amaçlar doÄŸrultusunda yapÄ±lan eylemler ve açÄ±klamalar siyasi partilerin bizatihi varlÄ±k nedenlerini oluÅŸtururlar. Ben yöneticisi olduÄŸum Emek Partisinin siyasi faaliyeti çerçevesinde dava konusu eylemlere katÄ±lmÄ±ÅŸ ve içerisinde yer aldÄ±m. Burada siyasi faaliyetler sebebiyle yargÄ±lanmaktayÄ±m Ä°ddianame ve davada muhalif olmak suç haline getirilmek istendi. Eyleme katÄ±lmak, düÅŸünceni açÄ±klamak siyasi faaliyet yürütmek suç haline getirilmek isteniyor. EÅŸitsizlik, haksÄ±zlÄ±k gördüÄŸüm için oradaydÄ±m HaksÄ±zlÄ±klara ve baskÄ±ya karÅŸÄ± her zaman mücadele ettim. Bu bir suç deÄŸil aksine kendi siyasal duruÅŸum ve partide aldÄ±ÄŸÄ±m görev gereÄŸidir” dedi.

BERAAT KARARI VERÄ°LDÄ°

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, yargÄ±lananlarÄ±n tümü hakkÄ±nda beraat karar verdi.

15 YIL HAPÄ°S CEZASI Ä°STENÄ°YORDU

EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, HDP Disiplin Kurulu Üyesi Ä°brahim Yakut, Tüm Bel Sen Üyesi Güven BoÄŸa, dönemin TTB Merkez Konsey Üyesi Ä°smail Bulca’nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±nda, Anayasal hak olan silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz eylemler dolayÄ±sÄ±yla örgüt üyesi olduklarÄ±, demokrasi ve barÄ±ÅŸ talebi ile yapÄ±lan eylemlerin örgüte taban kazandÄ±rtma amaçlÄ± olduÄŸu iddia edilerek 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 16:22

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