Adana HDK davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klar beraat etti

Adana'da basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve eylemleri gerekÃ§e gÃ¶sterilerek "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸinden" yargÄ±lanan 7 kiÅŸi hakkÄ±nda mahkeme beraat kararÄ± verdi.

Volkan PEKAL

Adana

Adana'da geçtiÄŸimiz yÄ±l açÄ±lan HDK davasÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Adana 13’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2012 ve 2013 yÄ±llarÄ±nda katÄ±ldÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve toplu gösteriler gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliÄŸinden” yargÄ±lanan EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, HDP Disiplin Kurulu Üyesi Ä°brahim Yakut, Tüm Bel Sen Üyesi Güven BoÄŸa, dönemin TTB Merkez Konsey Üyesi Ä°smail Bulca’nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±nda mahkeme beraat karar verdi.

DuruÅŸmaya HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, HDK EÅŸ Genel Sözcüsi Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit ve HDK MYK Üyesi Sedat ÅženoÄŸlu katÄ±ldÄ±.

EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, HDP Disiplin Kurulu Üyesi Ä°brahim Yakut, Tüm Bel Sen Üyesi Güven BoÄŸa, dönemin TTB Merkez Konsey Üyesi Ä°smail Bulca’nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi anayasal hak olan silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz eylemler dolayÄ±sÄ±yla örgüt üyesi olduklarÄ±nÄ± ve demokrasi ve barÄ±ÅŸ talebi ile yapÄ±lan eylemlerin örgüte taban kazandÄ±rtma amaçlÄ± olduÄŸunu iddia ederek 15 yÄ±la kadar cezasÄ± istemiÅŸti.

'Ä°DDÄ°ALARI DESTEKLEYECEK HÄ°Ç BÄ°R DELÄ°L YOK'

SanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nda HDK’nÄ±n Öcalan'Ä±n talimatÄ± ile kurulduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun pek çok kurumun ve kiÅŸinin ortak aklÄ± ile ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± alattÄ±. Örgüt adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen eylemlerin silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz gerçekleÅŸen protesto ya da anma eylemleri olduÄŸuna dikkat çeken avukatlar bir örgüt adÄ±na düzenlendiÄŸine dair bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek iddialarÄ± destekleyecek hiçbir delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

Avukat Sevil AracÄ± dosya içerisinde sayfalarca dinlemeler, teknik takipler olduÄŸunu belirterek “Dinlenen konuÅŸmalarÄ±n hepsine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gizli bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, izlemeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Tüm eylemler basÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±larak yapÄ±lan, altÄ±nda hangi kurumlarÄ±n düzenlediÄŸine dair imzalar atÄ±lan eylemler. Telefon görüÅŸmesi yapÄ±lan kiÅŸiler de yasal kurumlarda çalÄ±ÅŸma yapan kiÅŸiler olduÄŸu çok açÄ±k. Tüm bu teknik dinlemelerin, takiplerin hepsi müvekkillerin açÄ±k açÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± fiillerin belgelenmesi dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸil. Hiç birisi inkar edilen ÅŸeyler deÄŸil. Ä°llegal bir örgüt olsa mutlaka gizli tutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan baÄŸlantÄ±larÄ±n olmasÄ± gerekir” dedi.

'DÜÅžÜNCE AÇIKLAMAK SÄ°YASÄ° FAALÄ°YET YÜRÜTMEK SUÇ HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR'

KararÄ± deÄŸerlendiren EMEP GYK Üyesi Halil Ä°mrek, davanÄ±n hiç açÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek polisin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fezlekenin önce karÅŸÄ±larÄ±na iddianame, sonra da mütalaa olarak çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Siyasi partilerin amacÄ± kendi siyasi görüÅŸ ve programlarÄ± doÄŸrultusunda düÅŸüncelerini topluma yaymak, örgütlenmek olduÄŸunu dile getiren Ä°mrek, “Bu amaçlar doÄŸrultusunda yapÄ±lan eylemler ve açÄ±klamalar siyasi partilerin bizatihi varlÄ±k nedenlerini oluÅŸtururlar. Ben yöneticisi olduÄŸum Emek Partisinin siyasi faaliyeti çerçevesinde dava konusu eylemlere katÄ±lmÄ±ÅŸ ve içerisinde yer aldÄ±m. Burada siyasi faaliyetler sebebiyle yargÄ±lanmaktayÄ±m Ä°ddianame ve davada muhalif olmak suç haline getirilmek istendi. Eyleme katÄ±lmak, düÅŸünceni açÄ±klamak siyasi faaliyet yürütmek suç haline getirilmek isteniyor. EÅŸitsizlik, haksÄ±zlÄ±k gördüÄŸüm için oradaydÄ±m HaksÄ±zlÄ±klara ve baskÄ±ya karÅŸÄ± her zaman mücadele ettim. Bu bir suç deÄŸil aksine kendi siyasal duruÅŸum ve partide aldÄ±ÄŸÄ±m görev gereÄŸidir” dedi.

SavcÄ±lÄ±k makamÄ±nÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddianame benim durumumla yakÄ±ndan uzaktan bir iliÅŸkisi yoktur. Ancak Ä±srarla suçlamalar sürdürülmüÅŸ ve iddanemeye paralel bir mütalaa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu suçlamalarÄ± kabul etmiyorum. Örgüt üyeliÄŸi suçlamasÄ± gibi ciddi bir iddia var ama ortada somut bir delil söz konusu deÄŸildir. Çünkü ortada örgüt üyeliÄŸine yönelik ne delil vardÄ±r. Ne de buna yönelik bir kanÄ±t. SavcÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame de somut bir suçlama yok. DolayÄ±sÄ±yla ortada bir suç da yoktur.

Gezi ParkÄ± eylemleri demokratik taleplerle yapÄ±lan eylemlerdir. gösteri ve yürüyüÅŸ kanunu demokrasinin olmazsa olmazÄ±dÄ±r.

'ADANA’DA HER ZAMAN YAPILAN DEMOKRATÄ°K EYLEMLER YARGILANDI'

YargÄ±lanan 7 kiÅŸi hakkÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Kongresi’nin faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesi ile 2014 yÄ±lÄ±nda haklarÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 3 yÄ±l herhangi bir daha açÄ±lmazken EMEP GYK üyesi Hali Ä°mrek, HDP Ä°l Yöneticisi Ä°brahim Yakut, Tüm Bel Sen üyesi Güven BoÄŸa ve dönemin TTB MYK Üyesi Ä°smail Bulca’nÄ±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturmadan 3 yÄ±l sonra dava açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen bir soruÅŸturmadaki gizli tanÄ±k ifadelerine dayandÄ±rÄ±larak HDK’nin Abdullah Öcalan’Ä±n talimatÄ± ile kurulduÄŸu iddiasÄ± ile yola çÄ±kÄ±lan davanÄ±n iddianamede 7 kiÅŸi katÄ±ldÄ±klarÄ± ya da organize ettikleri Anayasal hak olan silahsÄ±z, ÅŸiddetsiz eylemler dolayÄ±sÄ±yla “terör örgütü üyeliÄŸi” ile suçlandÄ±.

YargÄ±lamaya konu olan eylemler arasÄ±nda Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anÄ±lmasÄ±, 1 Eylül Dünya BarÄ±ÅŸ Günü, dönemin BDP Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ mitingi, Roboskî KatliamÄ±, Halepçe katliamÄ±, Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± gibi konularda yapÄ±lan ÅŸiddet içermeyen anma ve eylemler bulunuyor. SanÄ±klarÄ±n suçlandÄ±klarÄ± 2012-2013 yÄ±larÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan bu eylemler Adana’ bu yÄ±llar öncesinde ve sonrasÄ±nda sürekli yapÄ±lan eylemler olmasÄ±na raÄŸmen ceza almalarÄ±nÄ± istenmiÅŸti.

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