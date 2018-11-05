Ä°ÅŸsizlik intiharÄ±n eÅŸiÄŸine getirdi

Elektrik ve su faturasÄ±nÄ± Ã¶deyemeyen 24 yaÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸ intihar giriÅŸiminde bulundu.

Van’Ä±n ErciÅŸ ilçesinde yaÅŸayan 1 çocuk babasÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±rat G. elektrik ve su parasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini söyleyerek intihar giriÅŸiminde bulundu.

Olay, ErciÅŸ ilçe merkezinde bulunan Van Yolu Caddesi'ndeki bir inÅŸaatta meydana geldi. Ä°ÅŸsiz olduÄŸunu söyleyen FÄ±rat G., elektrik ve su parasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi için yapÄ±mÄ± süren inÅŸaatÄ±n 5'inci katÄ±na çÄ±karak intihar giriÅŸiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm çabalara raÄŸmen kararÄ±ndan vazgeçmeyen FÄ±rat G., Kaymakam ve Belediye BaÅŸkan Vekili MehmetbeyoÄŸlu'nun inÅŸaata gelmesini istedi.

Bunun üzerine Kaymakam MehmetbeyoÄŸlu olay erine gelerek FÄ±rat G.'nin intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu kata çÄ±ktÄ±. Burada konuÅŸarak FÄ±rat G'yi ikna etti. MehmetbeyoÄŸlu, FÄ±rat G.’nin taleplerinin dinleneceÄŸini ve gerekli desteÄŸin verileceÄŸini söyledi. (VanDHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 17:27

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