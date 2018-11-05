Galatasaray, yarÄ±n Almanya deplasmanÄ±nda

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maÃ§Ä±nda yarÄ±n Almanyaâ€™nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ±na konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçÄ±nda yarÄ±n Almanya'nÄ±n deplasmanÄ±nda olacak.

Galatasaray, Almanya’nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena’da oynanacak maç, TSÄ° 23.00’te baÅŸlayacak.

Schalke 04’ün yanÄ± sÄ±ra Rusya’dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz’den Porto takÄ±mlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± D Grubu’nda birer galibiyet, beraberlik ve maÄŸlubiyetle 4 puan toplayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 3. sÄ±rada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladÄ± ve grupta 2. sÄ±rada yer aldÄ±.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda Ä°stanbul’da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Grubun diÄŸer maçÄ±nda ise aynÄ± saatte lider Porto ile puanÄ± bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz’deki Dragao StadÄ±’nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Schalke 04 ile Galatasaray arasÄ±ndaki müsabakayÄ±, Ä°skoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum’un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.

SAKATLARIN DURUMU

Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarÄ±nki müsabakada forma giyemeyecek. SakatlÄ±klarÄ± bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges’in durumlarÄ± ise belirsizliÄŸini koruyor.

Mavi-beyazlÄ± ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert’in sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor.

275. AVRUPA KUPASI MAÇI

Galatasaray, Avrupa kupalarÄ±nda 275. karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na çÄ±kacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda daha önce çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 274 müsabakanÄ±n 99’undan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. 103 karÅŸÄ±laÅŸmada rakiplerine maÄŸlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladÄ±.

Avrupa’da rakip fileleri 373 kez havalandÄ±ran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lar, kalesinde ise 405 gole engel olamadÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Schalke 04 müsabakasÄ±nÄ± kazanmasÄ± durumunda, Avrupa kupalarÄ±ndaki 100. galibiyetini elde edecek. (AA)

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