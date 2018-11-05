Ã‡ekmekÃ¶y'de gÃ¶Ã§Ã¼k: 5 iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Ã‡ekmekÃ¶yâ€™de Ä°SKÄ° Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k yaÅŸandÄ±. Toprak altÄ±nda kalan 5 iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Çekmeköy'de yaÄŸmur suyu ve dere Ä±slah çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük meydana geldi. Toprak altÄ±na kalan 5 iÅŸçiden 3'ü vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan, 1'i kendi imkanlarÄ±yla 1'i ise itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±larak kurtarÄ±ldÄ±.

Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda NiÅŸantepe mevkii Saray Caddesi Nadide soka üzerinde meydana geldi. Sokakta Ä°SKÄ°'ye ait yaÄŸmur suyu ve dere Ä±slah çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir anda göçük oluÅŸtu. 5 iÅŸçi göçük altÄ±nda kaldÄ±. 1 iÅŸçi kendi imkanlarÄ±yla çÄ±karak kurtulurken bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye zabÄ±ta ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardÄ±mÄ±yla 3 iÅŸçi çÄ±karÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan gelen itfaiye ekipleri toprak altÄ±nda kalarak yaralanan 1 iÅŸçiyi daha kurtardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, ilk müdahalesinin ardÄ±ndan yaralanan Mesut Yüksel isimli iÅŸçiyi hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸçinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 17:56

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