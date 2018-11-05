Ressam Yusuf KatipoÄŸlu son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

GeÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu 77 yaÅŸÄ±nda vefat eden ressam Yusuf KatipoÄŸlu topraÄŸa verildi.

GeçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu 77 yaÅŸÄ±nda vefat eden Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu ressam Yusuf KatipoÄŸlu için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Camide düzenlenen cenaze törenine KatipoÄŸlu'nun ailesi, arkadaÅŸlarÄ± ve öÄŸrencileri katÄ±ldÄ±.

Taziyeleri, ünlü ressamÄ±n eÅŸi Ursula Soltermann KatipoÄŸlu ile oÄŸullarÄ± Burak ve Ferit KatipoÄŸlu kabul etti.

Usta ressamÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan mimar Nevzat SayÄ±n, KatipoÄŸlu ile 1980'li yÄ±llarda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan beri çok iyi arkadaÅŸtÄ±k. Onun çok önemli bir özelliÄŸi var. Bedri Rahmi Atölyesi'nde yetiÅŸenlerden kendisi. Bedri Rahmi Atölyesi'nin bütün mezunlarÄ± gibi o da kendine has çizgisini sürdürebilen bir adamdÄ±." dedi.

SayÄ±n, KatipoÄŸlu'nun Trabzonlu olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸöyle devam etti:

“Yerel özelliklerini hiç yitirmemiÅŸ az sayÄ±daki insanlardan biriydi. Karadenizliydi ve bunu bir asalet unvanÄ± gibi taÅŸÄ±rdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla herkesin birbirine benzediÄŸi bir dünyada Yusuf'un kendine has özellikler taÅŸÄ±yan bir adam olmasÄ± ve bunun yanÄ± sÄ±ra çok iyi bir ressam olmasÄ±, onu tam da 'yerel mi ?' yoksa 'global mi ?' diye tartÄ±ÅŸÄ±lan bir dünyada 'global' diye özetliyor ve onu evrensel deÄŸerler üzerinden de son derece önemli bir adam haline getiriyor. Ne yazÄ±k ki birtakÄ±m ezberler yüzünden bence o hiçbir zaman hak ettiÄŸi iyi bir noktada olmadÄ±.”

‘ÇOK YÜCE GÖNÜLLÜ, ÇOK RENKLÄ° BÄ°R Ä°NSANDI’

Ressam Ä°pek Tekil, Yusuf KatipoÄŸlu'nun iyi bir ressam olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, “FarklÄ± galerilerde sanat danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m zaman onu galerilere önerirdim. Sergiler açardÄ± ve resimleri de çok satÄ±lÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca çok sevdiÄŸim bir insandÄ±r. Çok iyi huylu, herkese yardÄ±m eden biriydi. Çok iyi ve tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir sanatçÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, hiç kendini beÄŸenmiÅŸ havalara girmezdi. Mütevazi bir insandÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Ressam Eray Özcan, KatipoÄŸlu ile uzun süren bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyerek, “Yusuf AÄŸabey ile uzun yÄ±llar Kuzguncuk'ta hayatlarÄ±mÄ±zda birbirimize dokunarak yaÅŸadÄ±k. Çok üzgünüm. Çok büyük bir kayÄ±p gerçekten. Çok yüce gönüllü, çok renkli bir insandÄ±. Çok fazla söyleyecek bir ÅŸey yok. Gerçekten kaybÄ±mÄ±z çok büyük. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun diyorum” diye konuÅŸtu.

HeykeltÄ±raÅŸ Seçkin Prim, henüz çocukluk yÄ±llarÄ±nda usta ressamla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Yusuf AÄŸabey'i 8,9 yaÅŸlarÄ±nda tanÄ±dÄ±m. Onlar sayesinde aslÄ±nda heykeltÄ±raÅŸ oldum. Åžu an bu iÅŸi yapÄ±yorsam Kuzguncuk'taki bütün sanatçÄ±larÄ±n elinde büyüyerek geldiÄŸim bir durum sayesindedir. Yusuf AÄŸabey bence gördüÄŸüm en samimi ve en sahici adamlardan biriydi ve çok önemli bir ressamdÄ±. Çok ÅŸey öÄŸrendim ondan. Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum onu.”

Kanser tedavisi gördüÄŸü Ä°stanbul BaÅŸkent Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde dün yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren KatipoÄŸlu'nun cenazesi, yarÄ±n öÄŸle namazÄ±na müteakip Ä°skenderpaÅŸa Camisi'nde düzenlenecek törenin ardÄ±ndan Trabzon Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

YURT Ä°ÇÄ° VE DIÅžINDA 30'DAN FAZLA SERGÄ° AÇTI

Trabzon'da 1941 yÄ±lÄ±nda dünyaya gelen Yusuf KatipoÄŸlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi EyüboÄŸlu atölyesinden 1968 yÄ±lÄ±nda mezun oldu ve resim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bir süre eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki görevleri ile sürdürdü. KatipoÄŸlu, 1971-1980 arasÄ±nda ise resim öÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±.

Yusuf KatipoÄŸlu, 1975'te Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurdu. 1978'e kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nin yöneticiliÄŸini üstlenen KatipoÄŸlu, 1975-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yurt içi ve dÄ±ÅŸÄ±nda 30'dan fazla sergide eserlerini sanatseverlerle buluÅŸturdu.

Ressam Ursula KatipoÄŸlu ile evli olan sanatçÄ±, 1981 yÄ±lÄ±nda eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki görevlerini bÄ±rakarak Üsküdar Kuzguncuk'a yerleÅŸerek, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± buradaki atölyesinde sürdürüyordu. (AA)

Ressam Yusuf KatipoÄŸlu, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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