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FotoÄŸraf: DHA
Erzurum'da Vali MemiÅŸ'i karÅŸÄ±lama kuyruÄŸu
05 KasÄ±m 2018 16:56
Erzurum'a atanan Vali Okay MemiÅŸ'in karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcilerini valilik Ã¶nÃ¼ne dizdiler.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan kararname ile GümüÅŸhane'den Erzurum'a atanan Vali Okay MemiÅŸ, görevine baÅŸladÄ±. Vali MemiÅŸ'in karÅŸÄ±lanmasÄ± için sivil toplum örgütü temsilcilerini valilik önüne dizdiler.
GümüÅŸhane'den Erzurum'a gelen Vali Okay MemiÅŸ’i karÅŸÄ±lama töreninde daire müdürleri, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. KarÅŸÄ±lama törenine katÄ±lanlarÄ±n uzun kuyruk eÅŸliÄŸinde valilik önüne dizilmesi dikkat çekti. KuyruÄŸun sonunda da polis mangasÄ± bekledi. Vali MemiÅŸ törenin ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu. (Erzurum/DHA)
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