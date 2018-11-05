Asya Bibiâ€™nin ailesi hayatlarÄ±ndan endiÅŸeli

Pakistanâ€™da Muhammed Peygamberâ€™e hakaret iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ancak beraat eden Asya Bibiâ€™nin ailesi hayatlarÄ±ndan endiÅŸe ediyor.

Pakistan’da Muhammed Peygamber’e hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Asya Bibi’nin beraat etmesi üzerine cihatçÄ±larÄ±n düzenlediÄŸi protesto gösterilerinin ardÄ±ndan, eÅŸi Ashik Mesih ailenin hayatÄ±ndan kaygÄ± duyuyor. Bibi’nin eÅŸi Ashik Mesih, Pazar günü yayÄ±nlanan görüntülü mesajÄ±nda, ABD, Ä°ngiltere ve Kanada’ya çaÄŸrÄ±da bulunarak hâlen cezaevinde bulunan eÅŸi Asya Bibi ve ailesinin Pakistan’Ä± terk etmesi ve sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± tanÄ±nmasÄ± için yardÄ±m etmelerini istedi.

HristiyanlÄ±k dinine mensup olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle 2010 yÄ±lÄ±nda idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ancak cezanÄ±n infazÄ± ertelenmiÅŸti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi ÇarÅŸamba günü gördüÄŸü temyiz davasÄ±nda, iddialarÄ±n yeterince kanÄ±tlanamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Bibi’nin beraatine hükmetmiÅŸti. KararÄ±n ardÄ±ndan cihatçÄ± Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlÄ±larÄ±, Bibi’yi ve Yüksek Mahkeme üyelerini hedef alan protesto gösterileri düzenlemiÅŸti.

Hükümetin Cuma günü TLP ile vardÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸmada, cihatçÄ± gruplara mahkemenin kararÄ±nÄ± temyiz için baÅŸvuruda bulunma hakkÄ± tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve Bibi’nin ülkeyi terk etmesine izin verilmemesi öngörülmüÅŸtü. Bu uzlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan cihatçÄ±lar protesto eylemlerine son vermiÅŸti. Öte yandan, Bibi’nin avukatÄ±nÄ±n da hayatÄ±ndan endiÅŸe ettiÄŸi gerekçesiyle Pakistan’Ä± terk ettiÄŸi bildirildi. (DIÅž HABERLER)

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