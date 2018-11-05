ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§men konvoyu yolu yarÄ±ladÄ±

Orta Amerika Ã¼lkelerinden ABDâ€™ye ilerleyen binlerce kiÅŸiden oluÅŸan gÃ¶Ã§men konvoyundaki ilk grup, Meksikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Meksikoâ€™ya ulaÅŸtÄ±.

Meksika üzerinden ABD’ye geçmeye çalÄ±ÅŸan binlerce göçmenden yaklaÅŸÄ±k 450’si baÅŸkent Meksiko’ya vardÄ±. Kente ilk ulaÅŸan grup, geçici barÄ±naklarÄ±n kurulduÄŸu bir stadyuma yerleÅŸtirildi. Meksiko yönetimi, göçmenler için gÄ±da ve su yardÄ±mlarÄ±nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Göç boyunca yürüyen göçmenlerin bulunduklarÄ± nokta, en yakÄ±n ABD sÄ±nÄ±rÄ± olan Texas’a, yaklaÅŸÄ±k 805 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor.

Meksika’nÄ±n Chiapas, Oaxaca ve Veracruz kentlerini kapsayan güzergahta 500 kilometrelik mesafeye kadar uzanan ve 3 gruptan oluÅŸan konvoy, baÅŸkente doÄŸru devam ediyor.

HONDURAS’TAN YOLA ÇIKTILAR

Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan zulüm, ÅŸiddet ve yoksulluk nedeniyle kaçan ve 7 bin kiÅŸiden fazla olduÄŸu deÄŸerlendirilen konvoyun yolculuÄŸu, birkaç hafta önce Honduras’tan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, göçmen konvoyunun ABD’ye giriÅŸine izin vermeyeceklerini belirtmiÅŸ; Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 10-15 bin asker göndereceklerini kaydetmiÅŸti. TaÅŸla silah arasÄ±nda “fazla fark” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Trump, güvenlik güçlerine, göçmenlerin atacaÄŸÄ± taÅŸÄ± silah gibi görmelerini atÄ±lan taÅŸlara ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilebileceÄŸini belirtmiÅŸti. Trump ayrÄ±ca, Guatemala, El Salvador ve Honduras’a yardÄ±mlarÄ± kesme tehdidinde bulunmuÅŸtu. (AA)

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