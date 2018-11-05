Liverpool'un yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah'Ä±n heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu

Görsel @Liverpoolkolik adlÄ± Twitter hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

Liverpool'un yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah'Ä±n heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu

    • 05 KasÄ±m 2018 16:38

    Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yÄ±ldÄ±z futbolcusu Muhammed Salah'Ä±n MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan heykeli, Salah'a benzemediÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndemde.

    Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ±ndan Muhammed Salah'Ä±n, ülkesi MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

    Heykele dair sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda heykelin Muhammed Salah'tan çok Müzisyen Leo Sayer'a, Evde Tek BaÅŸÄ±na (Home Alone) filmindeki hÄ±rsÄ±z karakteri Marv'a ya da Türkiyeli Ressam Bedri Baykam'a benzediÄŸi öne sürüldü.

    Åžarm eÅŸ-Åžeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenmeye baÅŸlanan Muhammed Salah heykelini, MÄ±sÄ±r Devlet BaÅŸkanÄ± Abdülfettah Sisi dahil binlerce kiÅŸi ziyaret etti.

    Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun da geçen yÄ±l Madeira havalimanÄ±nda açÄ±lan büstü sosyal medyada olumsuz eleÅŸtiriler almÄ±ÅŸtÄ±. Büstün heykeltraÅŸÄ± Emanuel Jorge da Silva Santos, eleÅŸtiriler sebebiyle üzüldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 16:42
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