Liverpool'un yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah'Ä±n heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız futbolcularından Muhammed Salah'ın, ülkesi Mısır'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Heykele dair sosyal medyada yapılan paylaşımlarda heykelin Muhammed Salah'tan çok Müzisyen Leo Sayer'a, Evde Tek Başına (Home Alone) filmindeki hırsız karakteri Marv'a ya da Türkiyeli Ressam Bedri Baykam'a benzediği öne sürüldü.

