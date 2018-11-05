Görsel @Liverpoolkolik adlÄ± Twitter hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r
Liverpool'un yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah'Ä±n heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yÄ±ldÄ±z futbolcusu Muhammed Salah'Ä±n MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan heykeli, Salah'a benzemediÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndemde.
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ±ndan Muhammed Salah'Ä±n, ülkesi MÄ±sÄ±r'da yapÄ±lan heykeli tartÄ±ÅŸma konusu oldu.
Heykele dair sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda heykelin Muhammed Salah'tan çok Müzisyen Leo Sayer'a, Evde Tek BaÅŸÄ±na (Home Alone) filmindeki hÄ±rsÄ±z karakteri Marv'a ya da Türkiyeli Ressam Bedri Baykam'a benzediÄŸi öne sürüldü.
This Mo Salah statue is certainly something... pic.twitter.com/DPE0k9iBlg— Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) 4 KasÄ±m 2018
That new statue of Mo Salah looks familiar pic.twitter.com/W84D1nMZIk— Jamés (@utdsupreme) 4 KasÄ±m 2018
Mohamed Salah heykeli yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken Bedri Baykam heykeli yapmak... pic.twitter.com/Ozq23aN3Gt— Liverpool (@Liverpoolkolik) 5 KasÄ±m 2018
All I see - @MoSalah #LFC #youvebeenmarved pic.twitter.com/f00E3p2cee— KizzaLFC (@vigilant_virgil) 5 KasÄ±m 2018
By no means the first. But it took me at least two mins to find a pic of Leo Sayer with his arms outstretched, so... pic.twitter.com/D9cnoovuZK— Graham Willgoss (@GrahamWillgoss) 5 KasÄ±m 2018
Åžarm eÅŸ-Åžeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenmeye baÅŸlanan Muhammed Salah heykelini, MÄ±sÄ±r Devlet BaÅŸkanÄ± Abdülfettah Sisi dahil binlerce kiÅŸi ziyaret etti.
Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun da geçen yÄ±l Madeira havalimanÄ±nda açÄ±lan büstü sosyal medyada olumsuz eleÅŸtiriler almÄ±ÅŸtÄ±. Büstün heykeltraÅŸÄ± Emanuel Jorge da Silva Santos, eleÅŸtiriler sebebiyle üzüldüÄŸünü açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Sizce hangi heykel daha kötü?— FutbolArena (@futbolarena) 5 KasÄ±m 2018
Cristiano Ronaldo - RT
Mohamed Salah - Like pic.twitter.com/IdHwa4ffdC
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 16:42