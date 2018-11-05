DoÄŸruluk KontrolÃ¼ Zirvesi Antalya'da gerÃ§ekleÅŸti

DoÄŸruluk PayÄ± tarafÄ±ndan organize edilen Fact-Checking Summit Turkey 18 (TÃ¼rkiye DoÄŸruluk KontrolÃ¼ Zirvesi 18) Antalya'da gerÃ§ekleÅŸti.

DoÄŸruluk PayÄ± tarafÄ±ndan organize edilen Fact-Checking Summit Turkey 18 (Türkiye DoÄŸruluk Kontrolü Zirvesi 18 - FCST18) 1-2 KasÄ±m 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleÅŸti.

20 farklÄ± ülkeden, yetmiÅŸin üstünde katÄ±lÄ±mcÄ± ile Antalya/Kemer'de gerçekleÅŸen zirvede dünyada ve Türkiye'de doÄŸruluk kontrolünün geçmiÅŸi, bugünü ve geleceÄŸi masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Türkiye DoÄŸruluk Kontrolü Zirvesi 18, aynÄ± alanda çalÄ±ÅŸan birçok kuruma, bir araya gelme ve iletiÅŸim kurma imkanÄ± saÄŸladÄ±.

1 KasÄ±m 2018 PerÅŸembe günü, DoÄŸruluk PayÄ± kurucularÄ± Ferdi Ferhat Özsoy’un sunumu ve Baybars Örsek'in açÄ±lÄ±ÅŸ notlarÄ± ile baÅŸlayan etkinlik, gün boyunca dünyada ve Türkiye'de doÄŸruluk kontrolü hakkÄ±nda oturumlar ve birçok kurumun kendi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gösterdikleri sunumlar ile devam etti.

FCST18’in ikinci günü, DoÄŸruluk PayÄ±’ndan Verda Uyar’Ä±n moderasyonu altÄ±nda gerçekleÅŸen “Gazetecilik AlanÄ±nda Multimedya'nÄ±n Önemi” temalÄ± panelle baÅŸladÄ±. Maldito Bulo’dan Clara Jimenez Cruz, Dogruluk Payi’ndan UÄŸurcan AkÄ±n, 140 Journos’tan Can Pürüzsüz ve Evrensel’den Mithat Fabian Sözmen bu panelin konuÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

FCST18 ile ilgili detaylara https://www.fcst18.com adresinden ulaÅŸabilirsiniz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 16:27

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