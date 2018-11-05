KemalpaÅŸaâ€™da bakanlÄ±ktan imar planÄ± oyunu

KemalpaÅŸaâ€™da bakanlÄ±k ile belediye, halkÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m planlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in imar planÄ± oyunu oynuyor.

Metehan UD

Ä°zmir

Bakanlar Kurulu kararÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda ‘afet riski altÄ±ndaki alan’ olarak ilan edilerek kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±na alÄ±nan Ä°zmir’in KemalpaÅŸa ilçesinin SoÄŸukpÄ±nar ve Atatürk mahalleleriyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planÄ± ile 1/5000 ölçekli nazÄ±m imar planÄ± geçtiÄŸimiz hafta bir kez daha askÄ±ya çÄ±ktÄ±. AKP’li KemalpaÅŸa Belediyesi ile eliyle yürütülen kentsel dönüÅŸümde amaçlanan, halkÄ±n daha önce askÄ±ya çÄ±kan planlara karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± etkisiz hale getirmek ve halkÄ± hukuki süreçten soÄŸutmak. BakanlÄ±k daha önce KarabaÄŸlar’daki kentsel dönüÅŸüm bölgesinde aynÄ± süreci uygulamÄ±ÅŸ, aynÄ± planlarÄ± ufak deÄŸiÅŸikliklerle dört kez askÄ±ya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°R KEZ DAHA HUKUKÄ° SÜREÇ BAÅžLATILACAK

Planlarda ise önemli bir deÄŸiÅŸiklik yok. Plan notlarÄ±ndaki özel eÄŸitim tesis alanlarÄ±na ve yeÅŸil alan yoÄŸunluÄŸu ile ilgili maddelerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Hafta sonu yapÄ±lan halk toplantÄ±sÄ±nda Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol Kocaer bilgilendirme yaptÄ±. Mahalleliler, yeni planlara karÅŸÄ± da itiraz etme kararÄ± aldÄ±. Toplanacak dilekçeler, Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸüne verilerek iptali istenecek, kabul edilmezse bir kez yürütmeyi iptal davasÄ± açÄ±lacak.

‘SEÇÄ°M ÖNCESÄ° ZAMAN KAZANMA’

Evrensel’e açÄ±klamada bulunan KemalpaÅŸa SoÄŸukpÄ±nar ve Atatürk Mahalleleri Kentsel DönüÅŸüm DerneÄŸi Yavuz ArtuÄŸ, hem bakanlÄ±ÄŸÄ±n hem de belediyenin yaklaÅŸan yerel seçimlere yönelik bir hesabÄ± olduÄŸunu ifade etti. AKP, seçimlerde ilçeyi kaybetse de bakanlÄ±ÄŸÄ±n kentsel dönüÅŸüm projesini yürütme konusunda planlarÄ± olduÄŸunu dile getiren ArtuÄŸ, belediyenin de seçim öncesi zaman kazanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Planlarda sadece ‘rötuÅŸ’ olduÄŸunu söyleyen ArtuÄŸ “AynÄ± planÄ± tekrar uygulamaya sokmuÅŸlar. Planlar, dönüÅŸümün geliri yüksek kiÅŸilere yönelik olduÄŸunu ortaya koyuyor ve plan notunda hak sahipleri ile herhangi bir açÄ±klama da bulunmuyor. BakanlÄ±k yüksek binalara yapmayacaÄŸÄ±z diyor. Peki 12 kat düÅŸük mü? Kentsel dönüÅŸüm böyle olmak zorunda mÄ±? Halk kabul etmiyorsa, kentsel dönüÅŸüm dayatmasÄ± olmamalÄ±.” dedi.

www.evrensel.net