KadÄ±nlardan Artos DaÄŸÄ±â€™nda yoÄŸun mesai

Van'da Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸÃ§iler, yeni ormanlar iÃ§in binlerce hektarlÄ±k alanda aÄŸaÃ§landÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yor.

Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸünde görevli kadÄ±n iÅŸçiler, Van’da yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yerlerinden Akdamar AdasÄ±’nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Artos DaÄŸÄ±’nÄ±n eteklerinde yoÄŸun mesai yapÄ±yor.

Ä°ÅŸ makineleriyle kazÄ±lan yamaçlara bir yandan fidan diken kadÄ±n iÅŸçiler, bir yandan da ormanlarÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi için mesai harcÄ±yor.

KÄ±ÅŸÄ±n karda, yaÄŸmurda, çamurda, yazÄ±n kavurucu sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda mücadele eden kadÄ±nlar, olasÄ± yangÄ±nlara karÅŸÄ± da çalÄ±ÅŸma yürütüyor.

Ä°ki çocuk annesi Güler AvcÄ±, sabah saat 08.00’de ormana geldiÄŸini ve gün içerisinde olasÄ± yangÄ±nlara karÅŸÄ± kurumuÅŸ aÄŸaç dallarÄ±nÄ± topladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. AvcÄ±, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ormana, buradaki aÄŸaçlara, fidanlara çocuÄŸumuz gibi bakÄ±yoruz” dedi.

Sevim Duman da “Åžu an Artos DaÄŸÄ±’nÄ±n eteklerindeyiz. KadÄ±nÄ±n yapamayacaÄŸÄ± iÅŸ yoktur. Burada çalÄ±ÅŸarak kadÄ±nlarÄ±n bu iÅŸi de en iyi ÅŸekilde becerdiÄŸini gösteriyoruz” dedi.

Åžehristan Duran da günde 150 fidan diktiÄŸini söyledi. Duran, “AslÄ±nda burada erozyonla da mücadele ediyoruz. Çorak topraklarÄ± yeÅŸillendiriyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla koordinasyon içinde çalÄ±ÅŸarak daÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± yeÅŸillendiriyoruz” dedi. (Van/AA)

FotoÄŸraf: AA

FotoÄŸraf: AA

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