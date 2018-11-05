Yeni baÅŸbakan HaÅŸdi Åžabi iÃ§in â€˜kalÄ±cÄ± yapÄ±â€™ dedi

Irak BaÅŸbakanÄ± Adil Abdulmehdi â€˜HaÅŸdi Åžabi' iÃ§in â€˜kalÄ±cÄ± yapÄ±â€™ dedi.

Irak’Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki HaÅŸdi Åžabi Kurumu'nu ziyaret eden Irak BaÅŸbakanÄ± Adil Abdulmehdi, burada yapÄ±nÄ±n komutanlarÄ±yla bir araya geldi.

Abvulmehdi, toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “HaÅŸdi Åžabi, Irak için tarihi bir baÅŸarÄ±dÄ±r. HaÅŸdi Åžabi, ordu, polis ve diÄŸer güvenlik güçlerine güç verdi. Bu yapÄ±, göz ardÄ± edemeyeceÄŸimiz büyük bir gerçek ve bunu desteklemek görevimiz” ifadelerini kullandÄ±.

HaÅŸdi Åžabi'ye baÄŸlÄ± milislerin maaÅŸ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na yönelik tartÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen Abdulmehdi, bu konunun çözümü için alternatif mali kaynaklar bulacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Abdulmehdi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“BazÄ±larÄ± HaÅŸdi Åžabi'nin geçici olduÄŸunu söylüyor. Ben ise HaÅŸdi Åžabi'nin 'zorunlu olarak kalÄ±cÄ±' olduÄŸunu vurgulamak istiyorum. HaÅŸdi Åžabi'nin kalÄ±cÄ± olarak devam etmesini tüm gücümle destekleyeceÄŸim.”

HaÅŸdi Åžabi Sözcüsü Ahmed el-Esedi, dün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, eski BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi hükümetinin görev bitiminden bir gün önce ‘milis güçlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ ileri sürmüÅŸtü. Esedi'nin bu açÄ±klamalarÄ± ülkede tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°badi, bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Esedi'nin iddiasÄ±nÄ±n ‘tamamen yalan’ olduÄŸunu söyledi.

YaÅŸanan bu tartÄ±ÅŸmalar üzerine BaÅŸbakan Abdulmehdi'nin HaÅŸdi Åžabi Kurumu'nu ziyaret ederek yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar “yeni hükümetin bu yapÄ±ya dair ilk tutumu” olarak deÄŸerlendirildi. (AA)

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