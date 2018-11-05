Netanyahuâ€™dan idam cezasÄ± yasa tasarÄ±sÄ±na destek

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahuâ€™nun, Ä°sraillileri Ã¶ldÃ¼ren Filistinlilere idam cezasÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± desteklediÄŸi iddia edildi.

Ä°srail Benyamin Netanyahu’nun ocak ayÄ±ndan bu yana bekletilen tartÄ±ÅŸmalÄ± idam yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail meclisi gündemine alÄ±nmasÄ±nÄ±n önünde herhangi bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi iddia edildi.

Yerel basÄ±nda yer alan haberlere göre, Netanyahu’nun Ä°sraillileri öldüren Filistinlilere idam cezasÄ± getiren tasarÄ±ya Ä°srail iç istihbaratÄ± ve ordunun karÅŸÄ± olmasÄ±nÄ±n milletvekillerinin söz konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±masÄ±na engel teÅŸkil etmemesi gerektiÄŸini ifade ettiÄŸi kaydedildi.

TartÄ±ÅŸmalÄ± idam cezasÄ± yasa tasarÄ±sÄ±, 3 Ocak'ta meclisteki oylamada 49’a karÅŸÄ± 52 oyla kabul edilmiÅŸti. Filistinlilerin büyük tepki gösterdiÄŸi tasarÄ±nÄ±n yürürlüÄŸe girebilmesi için Ä°srail meclisinde 2 defa daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n diÄŸer iki oylamasÄ±, Ä°srail güvenlik kurumlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± sebebiyle ocak ayÄ±ndan bu yana meclise gelmedi.

Ä°srail'de sivil mahkemelerde idam cezasÄ± bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki, Ä°srail tarihinde sadece bir kez 1962 yÄ±lÄ±nda görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karÅŸÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

www.evrensel.net