Astronomlar evrendeki en eski yÄ±ldÄ±zlardan birini saptadÄ±

Astronomlar Samanyolu'nda 13.5 milyar yaÅŸÄ±nda bir yÄ±ldÄ±z saptadÄ±.

Bilim insanlarÄ±na göre, 2MASS J18082002–5104378 B isimli yÄ±ldÄ±z, evrendeki en eski yÄ±ldÄ±z olabilir.

2MASS J18082002–5104378 B’nin ÅŸu ana dek keÅŸfedilmiÅŸ yÄ±ldÄ±zlar arasÄ±nda en düÅŸük metalliliÄŸe sahip yÄ±ldÄ±z olmasÄ±, onun yaÅŸÄ± hakkÄ±nda bilgi veriyor; çünkü, erken evrende hiçbir metal yoktu.

Metaller ilk kuÅŸak yÄ±ldÄ±zlarla birlikte oluÅŸtu ve yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ÅŸiddetli ölümleriyle uzaya yayÄ±ldÄ±. YayÄ±lan bu metaller yeni yÄ±ldÄ±zlarÄ±n oluÅŸum sürecinde yer aldÄ± ve bu sayede, yeni nesil yÄ±ldÄ±zlar her zaman bir önceki nesilden daha fazla metal barÄ±ndÄ±rdÄ±. Bu da bir yÄ±ldÄ±z ne kadar gençse o kadar da metal bakÄ±mÄ±ndan zengin demektir.

2MASS J18082002–5104378 B’nin yaÅŸÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu bir disk üzerinde yer alan galaksimizin önceki tahmin edilen 8-10 milyar yÄ±lÄ±ndan daha da yaÅŸlÄ± olabileceÄŸine iÅŸaret ederken, küçük boyutu da, Samanyolu’nda olmasÄ±na raÄŸmen bu kadar uzun süredir saptanamamasÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor ve bu yÄ±ldÄ±zÄ±n keÅŸfi 1920’lerin sonlarÄ±nda bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan inanÄ±lan “eski yÄ±ldÄ±zlarÄ±n nasÄ±l göründüÄŸü” konseptine meydan okuyor.

Avusturalya, Monash Üniversitesi astrofizikçisi Andrew Casey, Science Alert’e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu bilgileri verdi:

"Daha önce hiç birkaç gram metalden oluÅŸan ve bu kadar düÅŸük kütleli bir yÄ±ldÄ±z keÅŸfetmemiÅŸtik. Bu keÅŸif bize evrendeki ilk nesil yÄ±ldÄ±zlarÄ±n hepsinin devasa boyutlarda çok önceden ölmüÅŸ yÄ±ldÄ±zlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu antik yÄ±ldÄ±zlar çok miktardaki malzemelerden oluÅŸmuÅŸ olabilir ki bu da, Büyük Patlamadan hemen sonra meydana gelen kalÄ±ntÄ±larÄ±n bugün hala var olabileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Bu da bize, erken evrendeki yÄ±ldÄ±z oluÅŸumuna dair yeni bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± kazandÄ±rÄ±yor." (DHA)

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