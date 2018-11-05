Balkondan Ã§arÅŸafla inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken dÃ¼ÅŸen kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yalovaâ€™da balkondan Ã§arÅŸafla alt kata inmeye Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n yere dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yalova’da GazipaÅŸa caddesi üzerinde bulunan 5 katlÄ± bir binanÄ±n 4’üncü katÄ±nda oturan Didem KiriÅŸ (42), iddiaya göre çarÅŸafla bir alt katÄ±n balkonuna inmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, dengesini kaybederek düÅŸtü. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlenen KiriÅŸ'in ölümüyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Olay geç saatlerde GazipaÅŸa caddesi üzerinde bulunan 5 katlÄ± bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynaklarÄ± uzmanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan ve bekar olduÄŸu belirtilen Didem KiriÅŸ, oturduklarÄ± apartmanÄ±n 4'üncü katÄ±ndaki balkon demirliklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± çarÅŸaf ile bir alt katÄ±n balkonuna inmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. KiriÅŸ'i çarÅŸafla sarkarken fark eden komÅŸularÄ± durumu polise bildirdi. Bu sÄ±rada elleri çözülen Didem kiriÅŸ, metrelerce yükseklikten beton zemine düÅŸtü. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Didem KiriÅŸ'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. KiriÅŸ'in cesedi Bursa Adli TÄ±ap Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ODAYA KÄ°LÄ°TLENDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Didem KiriÅŸ’in belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun üzerine de ailesi tarafÄ±ndan odaya kilitlenerek dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸi iddia edildi. KiriÅŸ’in cenazesi yarÄ±n öÄŸle vakti Merkez Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yalova’da topraÄŸa verilecek. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:39

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