â€˜Nakil, mahkumlar iÃ§in bir iÅŸkence aracÄ± olduâ€™

HDP Milletvekili Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, mahkumlarÄ±n ailelerine yakÄ±n cezaevlerine nakil yapÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, cezaevlerinde kalan yurttaÅŸlarÄ±n ailelerine yakÄ±n cezaevlerine nakil yapÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu sorunlarÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ± ve “Nakil, bir iÅŸkence aracÄ± oldu” dedi.

Nakil sorunun sadece bir mahpusun cezaevi deÄŸiÅŸtirmesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen GergerlioÄŸlu, “AslÄ±nda nakil en çok aileleri ve de anne babasÄ± cezaevinde kalan o masum çocuklarÄ± ilgilendiren bir konudur. Maddi anlamda insanlarÄ± bitiren uygulama dÄ±ÅŸÄ±nda yakÄ±nlarÄ±nÄ±n cezaevinde olmasÄ±nÄ±n hüznüne bir de kilometrelerce yok kat edilmesini gerektiren sorundur nakil sorunu. Bize bu konuda oldukça fazla ÅŸikayet alÄ±yoruz. Ailesi Van’da olan bir mahpusun Edirne’ye Edirne’de ailesi olan bir mahpusun Antalya’ya gönderilmesinin akÄ±lla izahÄ± yoktur. Bu konuda da ne yazÄ±k ki akÄ±llara gelen ilk cezaevlerini boÅŸaltmak olmasÄ± gerekirken maalesef yeni cezaevleri yapmak ve bu cezaevlerini de ekonomiye katkÄ± gibi sunmak akÄ±llara gelmektedir. Kimse unutmamalÄ±dÄ±r cezaevlerinin kalabalÄ±k olmasÄ±, insanlarÄ±n yerlerde aynÄ± yatakta 3-4 kiÅŸinin yatmasÄ± da hükümetin sorumluluÄŸudur, insanlarÄ±n ailelerini görememesi de hükümetin sorumluluÄŸudur.” dedi.

PLANLANAN SOMUT ADIMLAR VAR MI?

GergerlioÄŸlu’nun CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sorduÄŸu bazÄ± sorular ÅŸöyle: “Ä°kamet ettikleri ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cezaevinde kalan aile fertlerini görmeye giderken kaza geçirip yaralanan veya hayatÄ±nÄ± kaybeden yurttaÅŸ sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Bu yaralanmalÄ± veya ölümlü kazalarÄ±n kaçÄ±nda cezaevinde kalan kiÅŸi nakil talebinde bulunmuÅŸtur? Ä°nsan hayatÄ±na etki eden cezaevi nakil problemlerinin çözümü konusunda atÄ±lmasÄ± planlanan somut adÄ±mlar nelerdir?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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