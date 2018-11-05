Rize Ã‡iftekavak Deresi, dÃ¶kÃ¼len atÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden bembeyaz akÄ±yor

Rize'de bulunan Ã‡iftekavak Deresi, tÃ¼nel inÅŸaatÄ±ndan Ã§Ä±kan atÄ±klarÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesi sonucu bembeyaz akmaya ve Ã§evreye kÃ¶tÃ¼ koku yaymaya baÅŸladÄ±.

Rize'de merkeze baÄŸlÄ± 10 mahallenin içerisinden geçen Çiftekavak Deresi beyaza bürünürken yol ve tünel inÅŸaatÄ±na ait atÄ±klar nedeniyle derenin bu hale geldiÄŸini söyleyen bölge halkÄ±, kokudan ve canlÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bitmesinden endiÅŸe ettiklerini belirtti.

Rize merkeze baÄŸlÄ± olan Çiftekavak, BoÄŸaz, Uzunköy, Topkaya, ÇaycÄ±lar, AzaklÄ±, Duzköy, PehlivantaÅŸÄ±, Gölgeli ve KambursÄ±rt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'ndeki kirlilik yöre halkÄ±nÄ±n tepkisine neden oluyor. Bölgede yapÄ±mÄ± süren yol ve tünel inÅŸaatÄ±nÄ±n atÄ±klarÄ±nÄ±n dereye bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle çevre kirliÄŸi oluÅŸtuÄŸunu söyleyen halk, derelerinde yaÅŸayan bütün canlÄ±larÄ±n öldüÄŸünü ifade etti. Dere yüzeyinin beyaz renge büründüÄŸü dikkat çekerken yaÅŸananlara tepki gösteren yurttaÅŸlar da atÄ±klar ve beraberinde oluÅŸan kötü kokudan rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± ifade etti. Mahalleli, yetkililerin durumla ilgilenmesini istedi.

‘ESKÄ°DEN BU DEREDEN SU Ä°ÇERDÄ°K’

FotoÄŸraf: DHA

Dereye atÄ±lan atÄ±klar yüzünden dere yüzeyinin beyaz, deredeki taÅŸlarÄ±n da simsiyah olduÄŸunu ifade eden Mehmet Kan, “YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalardan çÄ±kan bütün atÄ±klarÄ± dereye atÄ±yorlar. Bu derede artÄ±k ne bir balÄ±k ne de bir varlÄ±k yaÅŸar. Kokudan rahatsÄ±z oluyoruz. Biz bu dereden su içer abdest alÄ±rdÄ±k. Åžu an öyle bir ÅŸansÄ±mÄ±z yok” diye konuÅŸtu.

‘DEREDE BULUNAN BÜTÜN CANLILAR ÖLÜYOR’

FotoÄŸraf: DHA

Ä°brahim Tiryaki isimli yurttaÅŸ da derenin baÅŸ tarafÄ±nda yer alan tünel inÅŸaatÄ±ndan çÄ±kan atÄ±klarÄ±n dereye döküldüÄŸünü belirterek "Biz yetkililere bu konuyu iletmemize raÄŸmen bir çözüm üretilmedi. Bu sorun epeydir devam ediyor. Derede bulunan bütün canlÄ±lar ölüyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Bu dereden artÄ±k hiçbir hayvanÄ±mÄ±z, hiçbir canlÄ± su içemiyor. Deremiz o kadar pis ki ineklerimiz dahi gelip su içmeden dönüyorlar” dedi. (DHA)

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