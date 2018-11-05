25 bin kiÅŸi organ nakli bekliyor

CHP Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi: TÃ¼rkiyeâ€™de organ nakli bekleyen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n 25 bin 818.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi, Türkiye’de organ nakli bekleyen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n 25 bin 818 olduÄŸunu, organ nakli bekleyenlerin yüzde 87’sini böbrek hastalarÄ±nÄ±n (22.358 kiÅŸi) oluÅŸturduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Organ Nakli haftasÄ± nedeniyle yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Ä°lgezdi, “Toplumda organ nakli bilinci oluÅŸturmak yerine, saÄŸlÄ±k politikalarÄ±nÄ± kaderci bir anlayÄ±ÅŸla hayata geçirmekte Ä±srar edenler, özellikle uygun organ bulunamamasÄ± nedeniyle hayati tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan kalp ve karaciÄŸer hastalarÄ±nÄ± ölüme mahkûm etmektedirler” dedi. GeçtiÄŸimiz 16 yÄ±l içinde beyin ölümü gerçekleÅŸen hastalardan yalnÄ±zca 3 bin 531’inin ailesinin baÄŸÄ±ÅŸçÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ä°lgezdi, 2002 yÄ±lÄ±ndan itibaren yapÄ±lan istatistiklerde aile onayÄ±nÄ±n yüzde 75’ten yüzde 23’e düÅŸtüÄŸüne dikkat çekerek “Oysa her yÄ±l organ nakli bekleyen yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zdan 2 bin 500’ünü ihtiyaçlarÄ± olan organ bulunamadÄ±ÄŸÄ± için kaybediyoruz. Böbrek hastalarÄ± diyaliz gibi geçici bir ÅŸansÄ± kullanabilirken, ne yazÄ±k ki, karaciÄŸer, kalp, akciÄŸer bekleyen insanlarÄ±mÄ±zÄ± yaÅŸama baÄŸlayamÄ±yoruz. Herkesi organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± konusunda sorumluluk almaya ve organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamaya davet ediyorum” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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