Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis toplantÄ±sÄ± sonuÃ§ bildirgesi aÃ§Ä±klandÄ±

2. Meclis ToplantÄ±sÄ±nÄ± tamamlayan Ekoloji BirliÄŸi, 6 aylÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisindeki faaliyetlerini deÄŸerlendirdi.

27-28 Ekim'de Ankara'da ikinci Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Ekoloji BirliÄŸi toplantÄ± sonuç bildirgesini açÄ±klandÄ±. 24-25 Mart 2018 tarihinde EskiÅŸehir'de yapÄ±lan toplantÄ±larÄ±n ardÄ±ndan 55 yerel ekoloji örgütünün imzasÄ± ile kuruluÅŸunu açÄ±klayan Ekoloji BirliÄŸi'nin 2. Meclis ToplantÄ±sÄ± 28 bileÅŸenin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸtirildi. Ekoloji BirliÄŸi sonuç bildirgesinde, birliÄŸin halen kuruluÅŸ ve örgütlenmesini tamamlama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu belirtilerek, EskiÅŸehir toplantÄ±sÄ±ndan bu yana geçen 6 aylÄ±k süreç içindeki faaliyetlerin deÄŸerlendirildiÄŸi ifade edildi.

EKSÄ°KLÄ°KLERÄ°N ALTI ÇÄ°ZÄ°LDÄ°

Sonuç bildirgesinde Ekoloji BirliÄŸi'nin hala iç iÅŸleyiÅŸini, örgütlenmesini ve yapÄ±sal bütünlüÄŸünü tamamlayamadÄ±ÄŸÄ±, bu anlamda da kurumsallaÅŸma açÄ±sÄ±ndan önemli eksikliklerin bulunduÄŸu tespiti yapÄ±lÄ±rken, 2. Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n birliÄŸin yapÄ±sÄ±na, mücadele algÄ±sÄ±na, örgütlenme perspektifine çeki düzen vermeyi de amaçlayan bir toplantÄ± olduÄŸu belirtildi.

‘DÄ°RENEN 3. HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDAYIZ’

Ekoloji mücadelesinin anlam ve kapsam bakÄ±mÄ±ndan demokrasi mücadelesi ve kapitalizme karÅŸÄ± mücadeleden soyutlanamayacaÄŸÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi sonuç bildirgesinde emek mücadelesi ile dayanÄ±ÅŸma ve bütünleÅŸme içinde olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulamalarÄ±na yer verildi. Sonuç bildirgesinde 3. HavalimanÄ±’nda direnen iÅŸçilerin yanÄ±nda olunduÄŸuna yönelik Koordinasyon Kurulu sunumunun yanÄ± sÄ±ra TBB’den tasfiye edilen Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nu oluÅŸturan avukatlarÄ±n topluca Ekoloji BirliÄŸi’ne davet edilmesine yönelik Meclis kararÄ±nÄ±n ekoloji mücadelesinin emek ve demokrasi mücadelesinden ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± yönelimine örnek olduÄŸu ifade edildi.

YAPISAL DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KLERE GÄ°DÄ°LDÄ°

Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis ToplantÄ±sÄ± sonuç bildirgesinde, birliÄŸin ekoloji mücadelesinin bugünkü gereksinimleri açÄ±sÄ±ndan ihtiyaç hissedilen bir örgütlenmeye kavuÅŸabilmesi göz önünde bulundurularak çeÅŸitli yapÄ±sal deÄŸiÅŸikliklere gidildiÄŸi belirtilerek, “Öncelikle Koordinasyon Kurulu sadece 6 ayda bir toplanan Meclis'in aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± denetleyen bir organ olmaktan çÄ±karÄ±lÄ±p, Birlik ilkeleri doÄŸrultusunda, mücadelenin ihtiyaç duyduÄŸu çeÅŸitli kararlarÄ± alabilen ve bu kararlarÄ±n uygulanmasÄ±ndan birinci derece sorumlu olan bir yapÄ±ya büründürüldü. Koordinasyon Kurulunun adÄ± bu deÄŸiÅŸen yapÄ±sÄ± nedeniyle ‘Ekoloji BirliÄŸi Yürütme Kurulu’ olarak deÄŸiÅŸtirildi” denildi.

ALINAN KARRALARDAN BAZILARI

Sonuç Bildirgesinde Birlik bileÅŸeni olan örgütlere daha sÄ±kÄ± bir iletiÅŸim, dayanÄ±ÅŸma ve ortak mücadele zemininin oluÅŸabilmesi için "Bölge BileÅŸenler Kurulu" oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önerildiÄŸi BirliÄŸin sosyal medya hesaplarÄ±, web sitesi, gibi konularda da yeni tanÄ±mlamalar ve görevlendirmeler gerçekleÅŸtirildiÄŸi ve logosunun belirlendiÄŸi ifadelerine de yer verildi. Ekoloji BirliÄŸi'nin 10 bileÅŸenden oluÅŸan yeni Yürütme Kurulu'nu oluÅŸturan isimlerin de yer verildiÄŸi Sonuç Bildirgesinde alÄ±nan kararlardan bazÄ±larÄ± ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±;

â– Ekoloji gündemine en son olarak giren Yerel TohumlarÄ±n ÖzelleÅŸtirilmesi YönetmeliÄŸine karÅŸÄ± ziraat örgütleri ve köylü sendikalarÄ± ile ortak bir mücadele hattÄ± örülmesi,

â– KonularÄ± enerji ve iklim olan iki ayrÄ± çalÄ±ÅŸtay, panel-forum ya da sempozyum yapÄ±lmasÄ±,

â– AçÄ±lmasÄ± planlanan iklim davasÄ± içe gereken desteÄŸin verilmesi,

â– Yerel ekoloji mücadelelerindeki hukuksal süreçlerde önemli bir külfet durumuna gelen bilirkiÅŸi ücretlerinin kamu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ±na dönük yasal düzenlemelerin gerçekleÅŸtirilebilmesi için gereken çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±lmasÄ±,

â– YaklaÅŸan yerel seçimlerde ekoloji mücadelesinin gereksinim duyduÄŸu aday(lar)a, anlayÄ±ÅŸlara dair bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ortaya konmasÄ± gibi somut kararlar alÄ±ndÄ±.

YENÄ° YÜRÜTME KURULU BÄ°LEÅžENLERÄ°

Ekoloji BirliÄŸi'nin yeni dönüm Yürütme Kurulu üyeleri aÅŸaÄŸÄ±daki örgütler tarafÄ±ndan oluÅŸturuldu.

â– Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)

â– AydÄ±n Çevre ve Kültür DerneÄŸi (AYÇEP)

â– DOÄžADER

â– DoÄŸanÄ±n ÇocuklarÄ±

â– Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

â– KazdaÄŸlarÄ± DoÄŸal ve Kültürel VarlÄ±klarÄ± Koruma DerneÄŸi

â– Kuzey OrmanlarÄ± SavunmasÄ± (KOS)

â– Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH)

â– Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV)

â– Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

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