BaÅŸkan Aziz KocaoÄŸlu'dan 'liste' tepkisi

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya aday listesi sunduÄŸu iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Aziz KocaoÄŸlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararÄ±nÄ± geçen 1 Ekim tarihinde kamuoyuna açÄ±kladÄ±. KocaoÄŸlu, bu kararÄ±nÄ± net bir biçimde paylaÅŸmasÄ±na raÄŸmen, hala seçim sürecini kendisi üzerinden götürmeye ve ismini seçim malzemesi yapmaya çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸunu belirtti. Son olarak bazÄ± internet sitelerinde ortaya atÄ±lan ve kendisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na sunulduÄŸu iddia edilen aday listesinin, gazetecilik deyimiyle 'asparagas' olduÄŸunu vurguladÄ±.

'CEVABI Ä°ZMÄ°RLÄ°LER VERECEKTÄ°R'

BaÅŸkan Aziz KocaoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle dedi:

“15 yÄ±ldÄ±r her türlü sÄ±navdan geçmiÅŸ, tüm engellemelere raÄŸmen çizgisini ve duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmemiÅŸ bir baÅŸkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yÄ±pratmaya çalÄ±ÅŸanlara en güzel cevabÄ± Ä°zmirli hemÅŸehrilerimiz verecektir. AsÄ±lsÄ±z haberlerin içine yerleÅŸtirilen 'duyum alÄ±ndÄ±' türünden ifadelerin Türkçe'deki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 'dedikodu'dur. Ä°zmirli hemÅŸehrilerim, gerçeklerle dedikodularÄ± birbirinden ayÄ±rabilecek kadar zekidir.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 14:52

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