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Rudaw televizyonunun DiyarbakÄ±r muhabirlerini taÅŸÄ±yan aracÄ±n takla atmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:17
FotoÄŸraf: MA
Rudaw televizyonu ekibi kaza geÃ§irdi: 3 yaralÄ±
05 KasÄ±m 2018 14:28
Rudaw televizyonunun DiyarbakÄ±r muhabirlerini taÅŸÄ±yan aracÄ±n kaza yapmasÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Rudaw televizyonunun DiyarbakÄ±r muhabirlerini taÅŸÄ±yan aracÄ±n takla atmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yayÄ±n yapan Rudaw televizyonunun DiyarbakÄ±r muhabirlerini taÅŸÄ±yan araç, Batman-Siirt Karayolu'nda saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla kayganlaÅŸan yolda kontrolden çÄ±karak takla attÄ±. Meydana gelen kazada, sürücü Cihan DemirtaÅŸ, muhabir MaÅŸallah Dekak ve Kameraman Åžakir Uygar yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, kaza yerine çaÄŸrÄ±lan ambulanslarla Batman Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. (MA)
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