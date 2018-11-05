Ahmet Kural ifade vermek iÃ§in adliyede

SanatÃ§Ä± SÄ±la GenÃ§oÄŸluâ€™ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan oyuncu Ahmet Kural ifade iÃ§in adliyeye geldi.

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçÄ± SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öÄŸleden sonra avukatÄ± Sibel AydÄ±n ile birlikte ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelerek, ifade vermek için savcÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kata çÄ±ktÄ±. Kural'Ä±n ifade verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±. Kural gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

SanatçÄ± SÄ±la geçtiÄŸimiz perÅŸembe günü avukatÄ± Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. SoruÅŸturma savcÄ±sÄ± da Ahmet Kural'Ä± ifade vermeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Ahmet Kural, SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 14:41

www.evrensel.net