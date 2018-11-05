Bakan Albayrak, iyimserliÄŸini KasÄ±mâ€™a kaydÄ±rdÄ±

Bakan Berat Albayrak, KasÄ±m ve AralÄ±k ayÄ±ndaki fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n normalleÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.

Daha önce ekim ayÄ±nda fiyatlarÄ±n düÅŸeceÄŸini söyleyen Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayÄ±nÄ±nda ekim ayÄ± enflasyonuyla ilgili olarak, “AÄŸutos-Eylül ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larda, biz eylül ayÄ± en zor ayÄ±mÄ±z olacak ve daha sonra normalleÅŸme süreciyle hÄ±zla yolunu bulacak demiÅŸtik. Eylüldeki fahiÅŸ fiyatlama algÄ±sÄ± enflasyona yansÄ±dÄ±. KasÄ±m ve AralÄ±k ayÄ±ndaki fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± normalleÅŸecek” öngörüsünde bulundu.

Kura dayalÄ± ham madde fiyatlarÄ±nda iyileÅŸme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Albayrak, sözlerini ÅŸu ÅŸekilde sürdürdü; “Özellikle birçok sektörde pozitif iyileÅŸme devam ediyor. KasÄ±m ve AralÄ±k için olumlu göstergeler bizi bekliyor. YÄ±l sonu hedefleri de inÅŸallah yakalayacaÄŸÄ±z. Maliyetlerdeki pozitif süreç aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru baskÄ±layacak. Biz alt sektörlere kadar oyun markajÄ±na devam ediyoruz. O konuda toplumumuzun ÅŸüphesi olmasÄ±n. Trend tamda planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi.”

2019’A UMUT POMPALAMA

Ara malÄ± teÅŸvik süreci için toplantÄ±larÄ±n devam ettiÄŸi bilgisini paylaÅŸan Bakan Albayrak, “Ticarette 2019 daha agresif ve pozitif olacak. Katma deÄŸerli alanlar dediÄŸimiz alanlarda ihracatÄ±n içerisindeyiz. Ä°hracat alanÄ±nda somut iyileÅŸme görüyoruz. NormalleÅŸme sürecini güçlü bir ÅŸekilde de göreceÄŸiz. Ä°stihdama da etkisini göreceÄŸiz” dedi. (Ä°STANBUL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 18:52

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