Bakan Albayrak: Dolar 8.0-8.50'den bu noktalara geldi

Bakan Berat Albayrak, 'Dolar 8.00-8.50'den bu noktalara geldi' dedi. 1 Ocak 2018'de 3.79 lira olan dolar kuru, bu yÄ±l en fazla 7.20'yi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, yüzde 25,24'le son 15 yÄ±lÄ±n zirvesine çÄ±kan ekim ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± için "Eylül ayÄ± en zor ayÄ±mÄ±z olacaktÄ±. SonrasÄ±nda yolunu bulacaktÄ± demiÅŸtik zaten" yorumunda bulundu. Enflasyonun önümüzdeki ay düÅŸeceÄŸini belirtirken dolar örneÄŸini veren Albayrak, rakamlarÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Albayrak "Dolar 8.00 - 8.50'den bu noktalara geldi" dedi, ancak dolar bu yÄ±l en fazla 7.20 seviyesini görmüÅŸ, avro ve sterlin 8 liranÄ±n üzerine çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Enflasyonun yÄ±llÄ±k yüzde 25,24’e yükselirken, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak iyimser bir tablo çizdi. KasÄ±m ve aralÄ±kta fiyatlamalarÄ±n normalleÅŸeceÄŸini öne süren Albayrak “Trend gayet olumlu, yÄ±l sonu hedeflerini (yüzde 20,8) yakalayacaÄŸÄ±mÄ±z bir noktadayÄ±z” dedi.

AHaber’de enflasyon rakamlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Albayrak, özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

â– Eylül ayÄ± en zor ayÄ±mÄ±z olacaktÄ±. SonrasÄ±nda yolunu bulacaktÄ± demiÅŸtik zaten. Eylül’deki fahiÅŸ fiyatlama algÄ±sÄ± enflasyona yansÄ±dÄ±.

â– Dolar 8.00-8.50’den bu noktalara geldi.

â– Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayÄ±na kÄ±yasla ekim ayÄ±nda durumunu gördük. 2018’in Ekim ayÄ± 2017’nin Ekim ayÄ±na yakÄ±n. KasÄ±m, AralÄ±k’ta fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± normalleÅŸecek.

â– Kura dayalÄ± hammadde fiyatlarÄ±nda iyileÅŸme yaÅŸandÄ±. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileÅŸme devam ediyor. KasÄ±m ve AralÄ±k için olumlu göstergeler bizi bekliyor.

â– Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayÄ±nda devam ettiÄŸini görüyoruz…

â– Giyim beyaz eÅŸyada ise kasÄ±m ayÄ±nda iyileÅŸmeyi göreceÄŸiz.

â– Ortaya koyulan rakamlar kasÄ±m aralÄ±k aylarÄ± için trendin gayet olumlu olduÄŸu ve yÄ±l sonu hedeflerini yakalayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyoruz.

â– AçÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dört sektör otomotiv, konut, mobilya, beyaz eÅŸya. Mobilya sektörü ciddi bir ÅŸekilde olumlu seyrederken, sunta sektöründe fiyatlar doÄŸru deÄŸil. Alt sektörlere kadar oyun markajÄ±na devam ediyoruz. FahiÅŸ mi deÄŸil mi bakacaÄŸÄ±z. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Dolar 7.20'yi gÃ¶rdÃ¼, BDDK SWAP iÅŸlemlerine sÄ±nÄ±rlama getirdi

Enflasyon 15 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 15:22

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