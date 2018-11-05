DemirtaÅŸ, cezaevindeki SisÃª Ana'nÄ±n mektubunu paylaÅŸtÄ±Â 

Selahattin DemirtaÅŸ, 'saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elveriÅŸli deÄŸil' raporuna raÄŸmen cezaevinde tutulan 78 yaÅŸÄ±ndaki SisÃª BingÃ¶l'Ã¼n mektubunu paylaÅŸtÄ±.

Edirne Cezaevi'nde tutuklan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, sosyal medya hesabÄ± Twitter'da, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± cezaevinde kalmaya elveriÅŸli deÄŸil" raporuna raÄŸmen tahliye edilmeyen 78 yaÅŸÄ±ndaki Sisê Bingöl'ün hücre arkadaÅŸÄ± Abdullah Zeydan ve kendisine yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu paylaÅŸtÄ±.

DemirtaÅŸ, Sisê Bingöl'ün koÄŸuÅŸ arkadaÅŸlarÄ±yla çektirdiÄŸi fotoÄŸrafla birlikte "78 yaÅŸÄ±ndaki Sisê Ana hapiste, çünkü kendisi müebbet hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ, 28 Åžubat darbecisi bir general deÄŸil" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

78 yaÅŸÄ±ndaki Sisê Ana hapiste, çünkü kendisi müebbet hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ 28 Åžubat darbecisi bir general deÄŸil. pic.twitter.com/wMYnJ5Bn2F — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 4 KasÄ±m 2018

Sisê Bingöl'ün DemirtaÅŸ’a ve Abdullah Zeydan'a gönderdiÄŸi mektup ÅŸöyle:

“Hakikat ve özgürlük yolunda beraber yolcusu olduÄŸum her iki oÄŸluma da merhaba!

KartlarÄ±nÄ±zÄ± aldÄ±m. Benim için hem moral hem de sevinç kaynaÄŸÄ± oldu. Siz deÄŸerli evlatlarÄ±mÄ±n moral ve saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n yerinde olmasÄ± benim için yaÅŸam sebebidir. Sizleri böyle güçlü görmek yaÅŸama umudumu daha da güçlendiriyor. Birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu zorlu sürecin üstesinden sizin gülüÅŸlerinizle ve biz annelerin onurlu duruÅŸuyla geleceÄŸiz. Biz düÅŸünce esirleri belki bedenen hapsedilmiÅŸ olabiliriz ama düÅŸüncelerimiz evrenin akÄ±ÅŸÄ±na raks edip hakikate eriÅŸecektir.

Benim durumum iyi. Onurlu bir yaÅŸamÄ±n sahibi olabilmek için yaÅŸama karÅŸÄ± umutlu olarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma ve moralime dikkat ediyorum. Buradaki tüm arkadaÅŸlarÄ±n sevgi ve selamlarÄ± var sizlere. Ben de sizin gözlerinizden öpüyor, özlem ve sevgiyle kucaklÄ±yorum. Özgür günlerde görüÅŸmek dileÄŸiyle.

AnanÄ±z Sisê” (HABER MERKEZÄ°)

Sisê Ana’dan bize mektup var. YanÄ±ndaki genç arkadaÅŸlarÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± mektup bize moral oldu. pic.twitter.com/3GEnavET1z — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 4 KasÄ±m 2018

â€˜78 yaÅŸÄ±ndaki Sise BingÃ¶l serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 14:15

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