GÃ¶Ã§menlere sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nemeyiz

'GÃ¶Ã§men kervanÄ± ABD elitlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± eÅŸitsizlik ve ÅŸiddet dolu dÃ¼nyadan kaÃ§an insanlarla dolu. Onlara sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nemeyiz.'

Miles CULPEPPER

California Berkeley Üniversitesi’nde ABD-Latin Amerika Ä°liÅŸkileri ve SoÄŸuk SavaÅŸ uzmanÄ± doktora öÄŸrencisi Miles Culpepper Orta Amerika’daki ABD müdahalesinin tarihini yazdÄ±.

Bir göçmen kervanÄ± ABD’nin güney sÄ±nÄ±rÄ±na yavaÅŸça ilerliyor ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± saÄŸcÄ±lar AmerikalÄ±larÄ±n korkmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyor.

Yoksulluk, yolsuzluk ve ÅŸiddetten kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölgeden kaçan göçmenler yürüyerek ilerliyorlar. BirçoÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nma arayÄ±ÅŸÄ±nda. SayÄ±sÄ± dört ila on bin arasÄ±nda deÄŸiÅŸen, büyük ihtimalle ABD’ye varana kadar küçülecek olan ve çoÄŸunluÄŸunu HonduraslÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu bu gruba sel, akÄ±n ya da ordu diyenler oldu. BaÅŸkan Trump giriÅŸlerini engellemeyi düÅŸünüyor. Binlerce askeri sÄ±nÄ±ra yÄ±ÄŸdÄ± bile. ParanoyaklaÅŸmÄ±ÅŸ saÄŸcÄ±lar, tüm bu gördüklerinin milyarder George Soros, Demokrat Parti ve hatta Venezula’daki Nicolás Maduro hükümeti tarafÄ±ndan finanse edilen bir komplo olduÄŸunu söylüyor.

SÄ±nÄ±rda parçalanan aileler, göçmen gözaltÄ± merkezlerinde çirkin muameleye maruz kalan gençler, bu merkezlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tecavüzüne uÄŸrayan genç kadÄ±nlar ve kÄ±z çocuklarÄ±, her gün baÅŸka bir manÅŸete yol veren türlü zalimlikler; Trump’Ä±n tepkisinin kendi yönetiminin bu korkunç göç sicilini pekiÅŸtirdiÄŸini, onun politikalarÄ±na karÅŸÄ± direniÅŸin aciliyetini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemleyenler de var. Sivil itaatsizlik eylemleri hÄ±zla çoÄŸalÄ±rken ülke çapÄ±nda etkiye sahip bir avuç demokrat siyasetçi göçmen gözaltÄ± merkezlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden aktivistlere sempatik yaklaÅŸÄ±yor artÄ±k.

Bu saÄŸlÄ±klÄ± bir öfke ve eÄŸer göçmenlerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± kabus gibi muameleler sona erecekse devam etmesi gereken bir öfke. Ama Trump yönetiminin bu ahlaksÄ±zlÄ±klarÄ±, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Amerikan geleneklerinden büyük bir kopuÅŸ anlamÄ±na gelmiyor. Orta Amerika çok uzun bir zamandÄ±r ABD imparatorluÄŸunun tam ortasÄ±nda. Onca insanÄ± yurdunu terk etmeye zorlayan vahim koÅŸullar, ABD’nin tetiklediÄŸi ÅŸiddet dolu tarihsel süreçlere sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ±.

AMERÄ°KA’NIN AYAK Ä°ZÄ°

Orta Amerika’ya ABD müdahalesinin tarihi, ABD’nin güneyinde doÄŸup büyüyen paralÄ± asker William Walker’Ä±n zorla Nikaragua baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geçirdiÄŸi 1855 yÄ±lÄ±na kadar gidiyor. Ä°ktidarda bulunduÄŸu kÄ±sa sürede Walker köleliÄŸi yasallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ, Ä°ngilizce’yi resmi dil ilan etmiÅŸ ve Nikaragua KanalÄ±’nÄ± fethedip iç savaÅŸ öncesindeki gibi köleliÄŸe dayalÄ± bir plantasyon ekonomisine dönüÅŸtürmek için sonunda baÅŸarÄ±sÄ±z olan bir askeri kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Askeri yenilginin ardÄ±ndan 1857’de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Walker nihayet yakalanÄ±p HonduraslÄ± yetkililere teslim edilerek idam mangasÄ± tarafÄ±ndan idam edildiÄŸi 1860’a kadar tekrar tekrar geri döndü.

Birkaç on yÄ±l sonra, Boston’da kurulu United Fruit ÅŸirketi geldi, Orta Amerika’nÄ±n çoÄŸundaki meyve ihracatÄ± ve demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± üzerinde bir güç tekeli kurdu. United Fruit, Orta Amerika’da yetiÅŸen muz ve diÄŸer tropik meyvelerin üretimini ve ihracatÄ±nÄ± ele geçirdi, yerli küçük üreticileri piyasadan söküp attÄ±, bu küçük zayÄ±f cumhuriyetlerde zehirli bir politik nüfuz elde etti. Åžirket, Orta AmerikalÄ±lar ile BatÄ±daki siyahi yerli iÅŸçiler arasÄ±ndaki Ä±rksal gerilimlerden faydalanÄ±p sendikalaÅŸmanÄ±n önüne geçti ve böylece AmerikalÄ± tüketiciler için fiyatlarÄ± düÅŸük tutabildi. Zamanla grevler patlak verdiÄŸinde iÅŸçi hareketini ezip geçmek için devleti devreye soktu.

Ä°ÅŸini garantiye almak isteyen ABD’li ÅŸirket yöneticileri yerel siyasi elite rüÅŸvet verdi, esnek yönetmelikler, cüzi vergi yükümlülükleri ve Orta Amerika halkÄ±ndan alÄ±nan cömert toprak tavizleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda para teklif etti. Bölge, yoksulluk ve ekonomik geri kalmÄ±ÅŸlÄ±k yüzünden zayÄ±f düÅŸerken United Fruit hem büyüdü hem de nüfuzunu artÄ±rdÄ±. Göz göre göre yapÄ±lan yozlaÅŸmÄ±ÅŸ bu uygulamalar hiç yoksa1970’lere kadar sürdü. Ta ki gazeteciler United Brands adÄ±nÄ± alan ÅŸirketin CEO’su Eli Black’in ihracat vergilerinde indirim karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Honduras baÅŸkanÄ±na teklif edilen 2,5 milyon DolarÄ±n en az yarÄ±sÄ±nÄ± ödediÄŸini ortaya çÄ±karana dek.

United Fruit yerel yetkilileri satÄ±n almanÄ±n ötesine geçerek politik düÅŸmanlarÄ±nÄ± yok etmek için de yöntemler geliÅŸtirdi. Ezeli düÅŸmanlardan biri de Guatemala’nÄ±n demokratik seçimlerle seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Jacobo Arbenz’di. Arbenz1952’de, United Fruit ÅŸirketinin nadasa bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ±n yoksulluÄŸu azaltmak için ülke nüfusunun çoÄŸunluÄŸu olan topraksÄ±z köylülere yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± öngören yeni bir toprak reform programÄ±nÄ± onayladÄ±. Arbenz, ÅŸirketin mülkiyet haklarÄ±na saygÄ± gereÄŸi United Fruit mülkleri için maddi tazminat ödemeyi planlÄ±yordu (bu tazminat ÅŸirketin kurumsal vergi iadelerinde rapor ettiÄŸi düÅŸük deÄŸerler üzerinden hesaplanacaktÄ± gerçi).

Öfkeden kuduran ÅŸirket yöneticileri, McCartyci enternasyonal komünizm korkularÄ±nÄ± alevlendirip Eisenhower yönetiminin Arbenz hükümetini devirmesi için lobi yürüttü. Eisenhower yönetimi komünist hükümetin “geri püskürtülmesi” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmakla kalmadÄ±, eski bir dÄ±ÅŸ politika geleneÄŸini olan Monroe Doktrininden faydalanarak ABD’nin özellikle Avrupa müdahalesi karÅŸÄ±sÄ±nda “arka bahçe”sindeki politik sonuçlarÄ± belirlemek gibi özel bir hakka sahip olduÄŸunda Ä±srar etti.

Sovyetlerin Arbenz’e destek çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± savÄ± gülünçtü. Hükümetteki Marksist mevcudiyet hem yerliydi hem de küçüktü, özgür ve adil seçimlerle seçilmiÅŸ dört yasama organÄ± üyesiyle baÅŸkanÄ±n bir avuç gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ±ndan ibaretti. Ancak kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ antikomünist hayaller baskÄ±n geldi. Devlet BakanÄ± John Foster Dulles ve erkek kardeÅŸi CIA Direktörü Allen Dulles 1954’te askeri bir darbe düzenlediler. Ä°kisi de United Fruit avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapmÄ±ÅŸ ÅŸirket hissedarÄ±ydÄ±. Sonraki otuz yÄ±la askeri yönetim damgasÄ±nÄ± vurdu, 1980’lerin baÅŸÄ±nda yerli gruplara karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±mvari bir karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rÄ± kampanyasÄ±yla son buldu.

Sadece Guatemala deÄŸil, AmerikalÄ± politikacÄ±larÄ±n Orta Amerika’da komünizm korkularÄ± SoÄŸuk SavaÅŸ boyunca bölgenin her yerinde ÅŸiddetin kol gezmesine sebep oldu. Merkez soldaki reformistleri dahi tehlikeli radikaller diye uzaklaÅŸtÄ±ran hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler El Salvador’da, Nikaragua’da ve Honduras’ta saÄŸcÄ± askerleri desteklediler. Güçlendirilen bu askerler sendikalarÄ± ve toplumsal hareketleri bastÄ±rÄ±p iktidar üzerindeki hakimiyetlerini korumak için rutin olarak seçim hilelerine, darbelere, yozlaÅŸmÄ±ÅŸ sivil hükümetlerle kirli pazarlÄ±klara baÅŸvurdular. ABD hükümetinin tasdikiyle gerçekleÅŸen ÅŸiddet, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador’un yerkürenin batÄ±sÄ±ndaki en yoksul, eÅŸitlikten en uzak ülkeler arasÄ±nda yer almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Ä°roniktir ki reformistlerin bastÄ±rÄ±lmasÄ± AmerikalÄ± politikacÄ±larÄ±n korktuÄŸu radikal gerilla hareketlerini ateÅŸledi. 1962’de, Latin Amerika’ya dair yaptÄ±ÄŸÄ± o büyük konuÅŸmasÄ±nda John F. Kennedy, “BarÄ±ÅŸçÄ±l devrimi imkansÄ±z hale getirenler ÅŸiddetli devrimi kaçÄ±nÄ±lmaz hale getirecekler” dedi. Ä°lerleme ittifakÄ± programÄ± radikalizme ilgiyi köreltecek Ä±lÄ±mlÄ± reform hareketlerini desteklemeyi hedefliyordu.

Ne var ki Kennedy yönetimi bu konuÅŸmadan bir yÄ±l sonra Guatemala’da antikomünist liberal reformcu Juan José Arévalo’nun seçilmesini önleyecek saÄŸcÄ± bir darbeye onay verdi. Washington’daki yetkililer José Arévalo’nun aÅŸÄ±rÄ± solculuÄŸundan korktu. DoÄŸal olarak barÄ±ÅŸçÄ±l bir dönüÅŸümün artÄ±k mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen Guatemala solu silahlÄ± devrime döndü. Küçük bir ayaklanma, uzun ve kanlÄ± bir iç savaÅŸa dönüÅŸüp yayÄ±ldÄ±.

SoÄŸuk SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda ABD’nin Orta Amerika’ya müdahalesinin karanlÄ±k tarihi 1980’lerde doruk noktasÄ±na ulaÅŸÄ±r. Reagan yönetimi El Salvador’daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± orduya ekonomik ve politik destek yaÄŸdÄ±rdÄ±. Hatta bunu yapmaya gönülsüz olan Vietnam sonrasÄ± Kongre’nin de aynÄ± ÅŸeyi Guatemala’da yapmasÄ± için savaÅŸtÄ±. Reagan hiç utanmadan yasalarÄ± çiÄŸneyerek Nikaragua’daki yeni sosyalist hükümetle savaÅŸan saÄŸcÄ± kontralarÄ± sadakatle destekledi. AmerikalÄ± politikacÄ±lar, tüm bu zulmü demokrasi ve ulusal inÅŸa diliyle masumiyet kisvesine soktular. Reagan o kadar ileri gitti ki, insan haklarÄ± gruplarÄ±nÄ±n iÅŸkence ve sivillere yönelik ayrÄ±mcÄ± ÅŸiddetle suçladÄ±ÄŸÄ± kontralara “kurucu babalarÄ±n manevi eÅŸdeÄŸerleri” dedi.

1983’te Reagan’Ä±n Efrain Ríos Montt ile görüÅŸmesinden sonra Honduras’ta yapÄ±lan bir basÄ±n konferasÄ±nda, Reagan, GuatemalalÄ± diktatörün solcu gazeteci ve insan haklarÄ± aktivistlerinin önyargÄ±lÄ± “haksÄ±z suçlama”larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi gazetecilere. Hakikat ve uzlaÅŸma komisyonu, daha sonra, Ríos Montt’un on yedi aylÄ±k iktidarÄ± boyunca kabaca seksen altÄ± bin insanÄ±n öldüÄŸünü ortaya çÄ±karacaktÄ±. BunlarÄ±n birçoÄŸu ordunun elinde can veren yerli köklere sahip sivillerdi. Bugün araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Ríos Montt’u soykÄ±rÄ±m eylemlerinden sorumlu tutuyor. Nitekim 2013’teki mahkemenin hükmü de bu oldu.

ABD’li müdahale yanlÄ±larÄ± kendi eylemlerini ulusal inÅŸa adÄ±na meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±rken savaÅŸlar sona erip bölge korkunç derecede mali yardÄ±ma ihtiyaç duyduÄŸunda ÅŸarÄ±l ÅŸarÄ±l akan fonlar damla damla akmaya baÅŸladÄ±. 1990’da, ülkede iç savaÅŸ bitmeden iki yÄ±l önce, El Salvador ABD’den 300 milyon dolar yardÄ±m almÄ±ÅŸtÄ± (2018’in parasÄ±yla 600 milyon dolar). ReÅŸit olmamÄ±ÅŸ çocuklarÄ±n Kuzey Üçgeni’nden kendi baÅŸlarÄ±na kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilk kez manÅŸet olduÄŸu 2014’teyse sadece 21,6 milyon dolar aldÄ±.

YabancÄ± yardÄ±m o günden bugüne arttÄ± ama sadece vergi teÅŸvikleri, serbest ticaret bölgeleri ve iç güvenlik güçlerinin daha fazla militerleÅŸmesi yoluyla yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlar kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için. YoksullaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ çoÄŸunluÄŸun bundan faydalanmasÄ± pek mümkün deÄŸil.

FotoÄŸraf: Jose Mendez / EPA - EFE / AA

MESELE SADECE TRUMP MESELESÄ° DEÄžÄ°L

SoÄŸuk SavaÅŸtan yirmi küsur yÄ±l sonra Amerikan imparatorluÄŸu hala Orta Amerika’da. Mesele sadece Trump meselesi deÄŸil.

Honduras’Ä±n merkez solcu baÅŸkanÄ± Manuel Zelaya 2009’da devrildikten sonra Barack Obama’nÄ±n DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± darbe hükümetine tanÄ±nan diplomatik alanÄ± AvrupalÄ± ya da Latin AmerikalÄ± ülkelerden çok daha önce geniÅŸletmiÅŸti. Bu karar yeni rejimin ihtiyaç duyduÄŸu meÅŸruiyeti öyle iyi saÄŸladÄ± ki, iÅŸ, ilerici toplumsal hareketlere zulmetmeye ve ülkenin demokratik kurumlarÄ±na ciddi zarar vermeye kadar vardÄ±. Honduras’tan toplu göç, ABD destekli rejimin yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ortamÄ±nÄ±n dolaysÄ±z bir sonucudur.

Obama’nÄ±n Orta Amerika’daki ikinci büyük icraatÄ± 2014’te reÅŸit olmayan çocuklarÄ±n tek baÅŸlarÄ±na ABD’ye geliÅŸi zamanÄ±dÄ±r. SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ± adilce ele almasÄ± gerekirken Obama yönetimi binlerce göçmeni sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti. BirçoÄŸunun sonu ölüm oldu.

Obama’nÄ±n Orta Amerika sicili ne kadar kabarÄ±ksa Trump yönetimininki daha kötü sonuçlanabilir. 2014 yÄ±lÄ±nda tek baÅŸÄ±na gelen çocuklarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± krizin ardÄ±ndan Obama yönetiminin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± alçakgönüllü ekonomik kalkÄ±nma yardÄ±mÄ±nÄ±n göçü zorlayan yapÄ±sal güçleri dönüÅŸtürmesi pek mümkün deÄŸildi, evet, ama Trump’Ä±n narkotik operasyonlarÄ±n altÄ±nÄ± çizerek bu fonu iyice azaltmasÄ± (ve bellki de bitirecek olmasÄ±) ÅŸiddeti tÄ±rmandÄ±rabilir.

Trump yönetimi Guatemala’da Jimmy Morales yönetiminin yolsuzlukla mücadele önlemlerini zayÄ±flatan hamlelilerini destekledi. Çünkü Morales, 2015 kampanyasÄ±na yapÄ±lan milyonlarca dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸÄ± gizlemeyi becerememiÅŸti. Guatemala’daki toplumsal hareketler Morales’in yolsuzluklarÄ±na yetkileri tehlikeye giren Guatemala CezasÄ±z Kalmayla Mücadele Komisyonu’nu (CICIG) destekleyen kitlesel gösterilerle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Morales ile kan çekmiÅŸ olacak ki Trump yönetimi de komisyona ve komisyonun Guatemala’nÄ±n yönetici sÄ±nÄ±fÄ±ndaki yozlaÅŸmayÄ± ortadan kaldÄ±rma misyonuna karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara destek sinyali verdi. Kongre, Florida senatörü Marco Rubio’nun teÅŸvikiyle CICIG’e yapÄ±lan Amerikan yardÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±.

Bir de Trump’Ä±n yerli retoriÄŸi var tabi. BilindiÄŸi gibi baÅŸkan MeksikalÄ± göçmenleri “tecavüzcü” ve “suçlu” olarak yaftalamÄ±ÅŸ, ABD’deki tüm Latinleri MS-13 adlÄ± çeteyle bir tutumuÅŸ, Salvadorlu göçmenlere “hayvan” dahi demiÅŸtir. Bu tiksindirici dil ahlaksÄ±z olmanÄ±n da ötesinde tehlikeli. Amerikan politikasÄ±nÄ±n en çirkin unsurlarÄ±nÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±p yerlilere yönelik Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ateÅŸliyor. GeçmiÅŸ Cumhuriyetçi politikacÄ±larÄ±n sahibinin sesine kulak verenlere yönelik örtük söylemlerini geride bÄ±rakÄ±p açÄ±ktan fanatizme ve nefrete çaÄŸrÄ± yapan Trump, kamuoyunu zehirleyip Amerikan toplumunun geniÅŸ bir kesimini tehlikeye atÄ±yor.

Trump’Ä±n retoriÄŸi Orta Amerika’nÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n ABD ile ne kadar ilintili olduÄŸunun da üstünü örtüyor. ABD’nin sonuna kadar desteklediÄŸi aÅŸÄ±rÄ± militarize olmuÅŸ uyuÅŸturucu savaÅŸÄ± ÅŸiddeti körüklüyor. Demokrasinin sesini bastÄ±ran saÄŸcÄ± liderlere koltuk deÄŸneÄŸi olmak da aynÄ± iÅŸlevi görüyor.

Orta Amerika’nÄ±n sorunlarÄ± Amerika etkisinden azade egzotik meseleler olmadÄ±ÄŸÄ± gibi mülteciler de bilinmeyen uzak bir diyardan gelen yabancÄ±lar deÄŸildir. Orta AmerikalÄ±lar ABD iktidarÄ±nÄ±n yörüngesinde yaÅŸÄ±yorlar, hem de yüzyÄ±llardÄ±r. KaçtÄ±klarÄ± eÅŸitsizlik, yolsuzluk ve ÅŸiddet dolu dünya Amerikan elitleri sayesinde inÅŸa edilmiÅŸ bir dünya. Bölgenin bugün karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± mücadelelere omuz silkmek, neosömürgeci müdahalenin on yÄ±llardÄ±r süren sorumluluÄŸunu inkar etmek olur.

HonduraslÄ± göçmenlerin oluÅŸturduÄŸu ikinci konvoy, Meksika'ya ulaÅŸtÄ±. Polis geçiÅŸlerine izin verdi | Esteban Biba/EPA-EFE /AA

FARKLI BÄ°R POLÄ°TÄ°KA

Orta Amerika uzun bir zaman Amerikan emperyal ÅŸiddetinin test edildiÄŸi bir zemin olarak iÅŸlev gördü, politikacÄ±lar ve askeri yetkililer dünyanÄ±n baÅŸka yerlerinde uyguladÄ±klarÄ± acÄ±masÄ±z taktik ve stratejileri bu bölgede öÄŸrendiler.

Ne var ki Orta Amerika’nÄ±n daha insancÄ±l ve demokratik bir dÄ±ÅŸ politikanÄ±n baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± olmamasÄ± için hiçbir sebep yok. Amerika’nÄ±n ÅŸiÅŸirilmiÅŸ savunma bütçelerini de beraberinde getiren emperyal projeleri yurt içinde de insana yakÄ±ÅŸÄ±r bir toplum kurabilme olanaÄŸÄ±mÄ±zÄ± zayÄ±flatÄ±yor. Bu projelerin ürettiÄŸi ÅŸiddet, sadece bizim deÄŸil güneyimizde kalan kardeÅŸ cumhuriyetlerin ve hatta tüm dünyanÄ±n bu olanaÄŸÄ±nÄ± zayÄ±flatÄ±yor.

Antiemperyalist bir dÄ±ÅŸ politikanÄ±n baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± ise çok basit: kimseye zarar vermemek. Washington’Ä±n, daha eÅŸitlikçi ve demokratik toplumlar yaratmak üzere ortaya çÄ±kan Orta AmerikalÄ± reform hareketlerinin yolundan çekilmesi gerek. Göçmenler kapÄ±ya dayanÄ±p sÄ±ÄŸÄ±nma talep ettiklerinde ABD onlarÄ± içeriye almalÄ±. 1980’lerde olduÄŸu gibi politik ÅŸiddet patlak verirse, ABD ordu ve saÄŸcÄ± elitlerin yanÄ±nda saf tutmamalÄ±.

Amaç ailelerin bir nebze güvenlik için yurtlarÄ±ndan kaçmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ± daha iyi bir dünya yaratmaksa, AmerikalÄ± politikacÄ±lar ABD’nin kapÄ±larÄ±nÄ± dÄ±ÅŸ dünyaya kapatamazlar. Hele ki yurt içindeki bencil politik çÄ±karlarÄ±na yarayacak diye, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesindeki dünyayÄ± yeniden biçimlendirmeye kalkÄ±ÅŸamazlar.

Ahlaki zorunluluk, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkÄ±, insan haklarÄ± gibi kuÅŸaklardÄ±r Amerikalardaki erkek ve kadÄ±nlara ilham veren asil idealler üzerine kurulu bir dÄ±ÅŸ politika oluÅŸturmayÄ± gerektirir.

* Çeviren: Fulya Alikoç

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