Bilgen: Raporlar soruÅŸturma gerektirmiyorsa SayÄ±ÅŸtayâ€™a ne gerek var?

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen: SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± hiÃ§bir idari soruÅŸturma gerektirmiyorsa SayÄ±ÅŸtayâ€™a ne gerek var?

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n idari soruÅŸturmaya tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± hiçbir idari soruÅŸturma gerektirmiyorsa, Meclis’in SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±ndan hareketle etkin bir araÅŸtÄ±rma yapma ihtiyacÄ± duyulmayacaksa SayÄ±ÅŸtay’a ne gerek var? SayÄ±ÅŸtay bir anayasal kurumsa ortaya koyduÄŸu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yok saymak nasÄ±l bir hukuksuzluÄŸu ifade eder?” diye sordu.



HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, gündeme dair Meclis’te basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.



Bilgen, 4 KasÄ±m 2016 tarihinde partilerine dönük operasyonlarda, HDP’li vekillerin tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin, “Ä°ki yÄ±ldÄ±r tutukluluk; Türkiye iç hukukunda da uluslararasÄ± kararlarda da uzun tutukluluk olarak kabul ediliyor. Konunun hukuki boyutu kabul edilemez nitelikte. Ancak sorunun siyasi olduÄŸu çok açÄ±k. DEP’li milletvekilleri 10 yÄ±l cezaevinde tutuldular. Türkiye sonunda ‘Biz üzerimize düÅŸeni yaptÄ±k sÄ±ra Avrupa’da’ diye açÄ±klama yaptÄ±, Türkiye’nin adaylÄ±k süreciyle ilgili” diye konuÅŸtu.

‘TUTUKLAMALAR HEDEFÄ°NE ULAÅžMADI’

TutuklamalarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirten Bilgen, ÅŸöyle devam etti: “Biz, kimsenin siyasetçileri rehine gibi görmesini kabul etmiyoruz. DEP’liler 10 yÄ±l cezaevinde tutuldular, ne oldu? OnlarÄ±n davalarÄ±, siyasi iddialarÄ± mÄ± bitti? Yoksa Türkiye’deki demokrasi mi darbe yedi? 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±, son tutuklamalarÄ±n da siyaseten hedefine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermeye tek baÅŸÄ±na yetiyor. Türkiye artÄ±k krizleri çözmek, sorunlarÄ± bitirmek yerine krizleri yönetmek ve krizlerden faydalanmak gibi bir arayÄ±ÅŸa girmiÅŸ durumda. Gerek bizim milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, gerekse tutuklu gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileriyle ilgili önümüzdeki günlerde AÄ°HM’den çÄ±kacak kararlar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Keyfi GözaltÄ± ve Tutuklama ÇalÄ±ÅŸma Grubu’ndan çÄ±kacak kararlarÄ± bekliyorlarsa bu ülkeye yapÄ±lacak en büyük kötülüktür. Bundan sonrasÄ±nda da bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n bir an önce terk edilmesi, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce serbest kalmalarÄ± gerektiÄŸini ifade ediyoruz.”

‘4 BÄ°N CEZAEVÄ° YAPARAK MI SORUNU ÇÖZECEKSÄ°NÄ°Z?’

Ülkede devam eden ekonomik krize de deÄŸinen Bilgen, “Yozgat’a 4 bin kiÅŸilik cezaevi yaparak mÄ± iÅŸsizlik ve enflasyon sorununu çözeceksiniz?” diye sordu. Bilgen sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerde krizin kaosa dönüÅŸebileceÄŸi alanlardan birisi de ekonomi. Bir sorunun çözümü için önce nedenlerini doÄŸru okumak gerekiyor. Enflasyonla ilgili güya topyekun mücadele yürütülüyor. Ancak TÜÄ°K rakamlarÄ± gösteriyor ki TÜFE’de yÄ±llÄ±k yüzde 25, ÜFE’de 45’i bulmuÅŸ durumdayÄ±z. Ortada bir öngörü var mÄ±? HayÄ±r. Sonunu öngöremiyorsunuz, beklentileri tutturamÄ±yorsunuz; ama sorunu çözebileceÄŸinizi düÅŸünüyorsunuz. NasÄ±l çözeceksiniz? Bu anlayÄ±ÅŸ, sorunu çözmek bir yana daha toplumsal bir kaosa dönüÅŸtürme potansiyeli taÅŸÄ±yor. Ä°ç piyasalardaki kriz önümüzdeki günlerde bir büyük küresel krizle buluÅŸtuÄŸunda bunun Türkiye’ye maliyeti çok daha büyük olacak. Telafisi imkansÄ±z toplumsal gerilimler, bireysel intihar vakalarÄ± yaÅŸanacaktÄ±r. Toplumsal barÄ±ÅŸ tehdit altÄ±na girecektir.”

‘ÇOK AÇIK Ä°DDÄ°ALAR VAR’

Bütçe görüÅŸmelerine dikkat çeken Bilgen, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nÄ±n idari soruÅŸturmaya tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bilgen, “Türkiye’nin kendisine sormasÄ± gerekiyor. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± hiçbir idari soruÅŸturma gerektirmiyorsa, Meclis’in SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±ndan hareketle etkin bir araÅŸtÄ±rma yapma ihtiyacÄ± duyulmayacaksa SayÄ±ÅŸtay’a ne gerek var? SayÄ±ÅŸtay bir anayasal kurumsa ortaya koyduÄŸu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yok saymak nasÄ±l bir hukuksuzluÄŸu ifade eder? Çok açÄ±k iddialar var. Usulsüz satÄ±n almalar, ihale dÄ±ÅŸÄ± hizmet alÄ±mlarÄ± ve utanÄ±lacak düzeyde kiÅŸisel harcamalar, belediye hizmeti olarak sunulmuÅŸ. Bunlar, kayyumlarla yönetilen belediyelerde de var. Kayyumlarla ilgili hiç olmazsa SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± üzerinden bir açÄ±klama yapmak yerine yine kayyÄ±mlarla yönetmeye devam etmek bu ülkeyi yolsuzluk içerisinde yönetmekle tercih etmek deÄŸil midir? EÄŸer 15 Temmuz, 17-25 AralÄ±k’Ä±n bir devamÄ±ysa bu kadar ÅŸeffaflÄ±ktan uzak olan anlayÄ±ÅŸ, yeni 17-25 AralÄ±k’larÄ± beraberinde getirmez mi? Biz bu konuyu sadece bir ekonomik denetim konusu olarak görmüyoruz. Türkiye’deki yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla doÄŸrudan ilgili konular olarak görüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET YASASI

Bilgen, SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa teklifine dair ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kamuoyuna SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ± diye sunulan ve hekimler baÅŸta olmak üzere tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n talep ettiÄŸi, bizim de deÄŸerli bulduÄŸumuz, eksik de olsa önemsediÄŸimiz saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti engelleyen çalÄ±ÅŸmanÄ±n yanÄ±na, KHK’lerle iÅŸinden olan saÄŸlÄ±k emekçilerinin özel sektörde dahi çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen düzenlemenin konulmasÄ±nÄ± siyasi ve ahlak açÄ±sÄ±ndan nereye koyacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Bari oldu olacak KHK ile ihraç edilen insanlarÄ± diri diri gömün! OHAL Komisyonu 40 bin baÅŸvurunun 37 binini reddetmiÅŸ durumda. Bu, sorunu uluslararasÄ± çözüme itmekten baÅŸka bir iÅŸe yaramaz. Bu ülke insanÄ±na reva görülen muamele, 6 yÄ±l eÄŸitim almÄ±ÅŸ insanlarÄ±n güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçmeyerek son derece subjektif gerekçelerle iÅŸsiz kalmasÄ±, aynÄ± zamanda bu ülkedeki doktor ihtiyacÄ±nÄ± görmezden gelmektir, hasta haklarÄ±nÄ± önemsememektir.” (MA)

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