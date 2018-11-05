Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ±, gazeteci Ãœnker'e bir dava daha aÃ§tÄ±

Gazeteci Pelin Ãœnker: Ã–nce tazminat davasÄ± aÃ§Ä±p sonra neden ceza davasÄ± da aÃ§tÄ±lar bilmiyorum.

Paradise Papers haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker'e 500 bin TL'lik tazminat davasÄ± açan eski BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ±, gazeteci hakkÄ±nda 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da dava açtÄ±. Pelin Ünker, “Bekliyorduk ama önce tazminat davasÄ± açÄ±p sonra neden ceza davasÄ± da açtÄ±lar bilmiyorum” dedi.

T24'te yer alan habere göre, Cumhuriyet VakfÄ± eski Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Orhan Erinç ile eski finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker hakkÄ±nda, Paradise Papers haberleri nedeniyle Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve oÄŸullarÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan tazminat davasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Pelin Ünker'e bir dava daha açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 27 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸecek. Pelin Ünker, yeni davaya iliÅŸkin, “Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n avukatÄ± 6 Eylül’de görülen tazminat davasÄ± sÄ±rasÄ±nda ceza davasÄ± da açtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Hakim de bunun üzerine ceza davasÄ± sonuçlanÄ±ncaya dek tazminat davasÄ±nÄ± süresiz ertelemiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla bekliyorduk. Ama önce tazminat davasÄ± açÄ±p sonra neden ceza davasÄ± da açtÄ±lar bilmiyorum” diye konuÅŸtu.

CEZA DAVALARININ SONUCU BEKLENECEKTÄ°

500 bin liralÄ±k tazminat talebiyle ilgili karar için ceza davalarÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesine karar verilen davada (6 Eylül) “Görülen dava manevi tazminat davasÄ± olup, aynÄ± yayÄ±n ile ilgili ÅŸikayetler üzerine açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ve baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar mevcuttur. HMK 165/1 maddesi gereÄŸince dosyanÄ±n duruÅŸmadan çekilmesine, ceza davalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n beklenmesine karar verildi” denilmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

380 gazetecinin yer aldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), geçen yÄ±l off-shore hesaplarÄ± üzerinden 'vergi cenneti' olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçÄ±nan ÅŸirket ve isimleri gösteren Panama Belgeleri'nin ardÄ±ndan dünyanÄ±n en güçlü ve zenginlerinin yatÄ±rÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin gizli bilgileri ‘Paradise Papers’ (Cennet Bahçeleri) adÄ±yla 2017'de kamuoyuna açÄ±kladÄ±.

Paradise Papers olarak adlandÄ±rÄ±lan, off-shore hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± Appleby ve Asiaciti ile 19 farklÄ± yargÄ± alanÄ±ndaki kayÄ±tlardan oluÅŸan 13.4 milyon belge arasÄ±ndan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n oÄŸullarÄ± Erkam YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ÅŸirketlerinin de olduÄŸu iddia edildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Evrenselâ€™e â€˜Paradiseâ€™ davasÄ±: Haber yapmayalÄ±m demek okura ihanettir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 13:11

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