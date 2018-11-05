CHPâ€™li GÃ¼rer: Elektrik ve doÄŸal gaz zammÄ±nÄ± geri alacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

CHP'li GÃ¼rer, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, elektrik ve doÄŸal gazda 2 ayda kez yapÄ±lan zammÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçe görüÅŸmeleri, Bakan Fatih Dönmez ve CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in elektrik ve doÄŸal gaza yapÄ±lan zamlarla ilgili tartÄ±ÅŸmasÄ±na sahne oldu.

Gürer, döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ gerekçe gösterilerek, elektrik ve doÄŸal gaza 2 ayda kez yapÄ±lan zammÄ±n döviz kurlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸ nedeniyle geri alÄ±nmasÄ± ve indirim yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

DolarÄ±n 7 liraya yükseldiÄŸinde doÄŸal gaz ve elektriÄŸe 2 ay da üç kez zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Gürer, dolarÄ±n bugünlerde 5,5 lira seviyesine düÅŸtüÄŸüne dikkat çekerek, Bakan Dönmez’e elektrik ve doÄŸal gazda indirim yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez ise “Ben de indirim yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, hiçbir bakanÄ±n zam yapmaktan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bakan Dönmez, maliyet ve ÅŸartlarÄ±n zammÄ± zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸirketlerin finansal sürdürülebilirliÄŸi açÄ±sÄ±ndan yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

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