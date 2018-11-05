AFP: ABD ve SGD TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda ortak devriye yaptÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin MenbiÃ§â€™e obÃ¼s atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD ve SGDâ€™nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda ortak devriye yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD) denetiminde bulunan Derbesiye köyünde devriye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AFP'nin muhabiri, üzerlerinde ABD bayraklÄ± üniformalar bulunan askerleri taÅŸÄ±yan üç zÄ±rhlÄ± aracÄ±n Pazar günü köye gittiÄŸini belirtti. Muhabir, araçlarda da ABD bayraÄŸÄ± bulunduÄŸunu aktardÄ±. AFP, devriyeden olduÄŸunu belirttiÄŸi fotoÄŸraflar da paylaÅŸtÄ±.

Türkiye, SGD'nin ana gövdesini oluÅŸturan YPG'yi (Halk Savunma Birlikleri) 'terör örgütü' olarak deÄŸerlendiriyor.

ABD, OBÜS ATIÅžI SONRASI TEPKÄ° GÖSTERDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon baÅŸlatabileceklerinin sinyalini vermiÅŸti.

ErdoÄŸan, “FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terör yapÄ±lanmasÄ±nÄ± da çökerteceÄŸiz. PlanÄ±mÄ±zÄ± programÄ±mÄ±zÄ± da yaptÄ±k. GeçtiÄŸimiz günlerde buna da baÅŸladÄ±k. YakÄ±nda terör örgütünün tepesine ineceÄŸiz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz” diye konuÅŸmuÅŸtu.

Geçen hafta Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki bazÄ± noktalara obüs atÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Robert Palladino bunun ardÄ±ndan, “Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda ABD askeri personeli de o bölgedeyken gerçekleÅŸtirilen tek taraflÄ± saldÄ±rÄ±lardan büyük kaygÄ± duyuyoruz” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ise geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD ve Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde ortak devriyeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

TSK ve ABD MenbiÃ§'te ortak devriyeye baÅŸladÄ±

ORTAK DEVRÄ°YENÄ°N VÄ°DEOSU YAYIMLANDI

AFP'ye konuÅŸan SGD sözcüsü Mustafa Bali ise “Amaç, Türkiye'yi saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rmaya çaÄŸÄ±rmak” dedi.

BBC Ä°zleme Servisi'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, SGD'ye yakÄ±n haber ajansÄ± ANHA da, ABD askerleri ve SGD üyelerinin birlikte devriye yaptÄ±klarÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirttiÄŸi bir video yayÄ±mladÄ±. Konuyla ilgili Türkiye'den henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (DIÅž HABERLER)

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