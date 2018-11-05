â€˜Ã‡ukuralan altÄ±n madeninde yeni suÃ§lara izin verilmemeliâ€™

Ä°ptal edilen Ã‡ukuralan AltÄ±n Madeni'nin kapasite artÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÅŸirket izin talep ediyor. YaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± izin verilmemesini istiyor.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Kozak YaylasÄ± sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Dikili'ye baÄŸlÄ± Çukuralan AltÄ±n Madeni'nin üçüncü kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na olanak tanÄ±yan Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) olumlu kararÄ± iptal edildi. GeçtiÄŸimiz ay yürütmesi durdurulan ÇED izninin iptal edilmesi üzerine ÅŸirket hemen harekete geçerek 2009/7 Genelgesi uyarÄ±nca yeni ÇED izni talep etti. Yeni ÇED izni ile ilgili talep bugün Ankara'da yapÄ±lacak olan Ä°DK toplantÄ±sÄ±nda karara baÄŸlanacak.

ÖNCE YÜRÜTMEYÄ° DURDURMA, ÅžÄ°MDÄ° DE Ä°PTAL

Çukuralan AltÄ±n Madeninin 3. kapasite artÄ±ÅŸÄ±na onay veren Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ÇED olumlu kararÄ±na karÅŸÄ± EGEÇEP ve Bergama Belediyesi'nin yanÄ± sÄ±ra 21 yurttaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan davaya bakan Ä°zmir 6. Ä°dare Mahkemesi geçtiÄŸimiz ay yürütmeyi durdurma kararÄ± vermiÅŸti. KararÄ±nÄ± madende yapÄ±lan bilirkiÅŸi incelemesine dayandÄ±ran mahkeme özellikle ÇED'i jeoloji mühendisliÄŸi açÄ±sÄ±ndan ele alan Jeoloji Mühendisi HakkÄ± Batur Demiray'Ä±n tespit ettiÄŸi eksikliklere vurgu yapmÄ±ÅŸtÄ±. Demiray raporunda jeolojik olarak Çukuralan AltÄ±n Madeni Ä°ÅŸletmesi 3. Kapasite arttÄ±rÄ±mÄ± projesinin canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan riskli olduÄŸu ve yer seçiminin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, bu riskler giderilmeden madene onay verilmesi gerektiÄŸine dikkat çekmiÅŸti.

MAHKEME KARARI AÇIKLANDIÄžI GÜN GEÇERSÄ°Z KALABÄ°LÄ°R

Mahkemenin ÇED'in yürütmesini durdurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸirket boÅŸ durmayarak 2009/7 Genelgesi çerçevesinde yeni ÇED için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurmuÅŸtu. Nitekim, madenin ÇED olumlu kararÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸinin basÄ±na açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± gün ÅŸirketin yeni ÇED baÅŸvurusu da Ankara'da BakanlÄ±kta yapÄ±lacak Ä°DK toplantÄ±sÄ±nda ele alÄ±nacak.

‘YENÄ° ÇED COÄžRAFYAYI MI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEK?’

Madenin ÇED raporunun iptali ve ÅŸirketin yeni ÇED baÅŸvurusu ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan madene karÅŸÄ± açÄ±lan davanÄ±n avukatÄ±, EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Av. Arif Ali CangÄ±, madenin ÇED raporunun iptal edilmesinin yer seçiminin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±na dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Verilecek yeni ÇED Raporu ile bu yanlÄ±ÅŸ nasÄ±l düzeltilir? Yeni Çed raporu Çukuralan'Ä±n coÄŸrafyasÄ±nÄ± mÄ± deÄŸiÅŸtirecek? Yani yeni Çed süreci ve Ä°DK toplantÄ±sÄ±, 2009/7 sayÄ±lÄ± genelgeye dahi aykÄ±rÄ±” dedi.

DOÄžAYA KARÅžI YENÄ° SUÇLAR Ä°ÅžLENMESÄ°N

Mahkeme kararÄ±nÄ±n derhal ve eksiksiz uygulamasÄ±, maden iÅŸletmesinin kapatÄ±lmasÄ± ve sahanÄ±n eski haline getirilme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden CangÄ±, "Ä°DK toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilerek, ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için davacÄ±lar olarak baÅŸvuru yaptÄ±k. Çukuralan'da iki kez kapasite artÄ±rÄ±larak, doÄŸa delik deÅŸik edildi, doÄŸaya karÅŸÄ± büyük ve aÄŸÄ±r suçlar iÅŸlendi. Oradan çÄ±kan cevher ile OvacÄ±k AltÄ±n Madeni onca yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. ArtÄ±k yeter! 2009/7 sayÄ±lÄ± genelge ile Çukuralan'da doÄŸaya karÅŸÄ±, yaÅŸama karÅŸÄ±, halka ve hukuka karÅŸÄ± yeni suçlar iÅŸlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Yeni suçlara izin verilmemeli" dedi.

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