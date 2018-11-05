'Hindistan'da 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk yoÄŸun bakÄ±mda tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±' iddiasÄ±

Hindistan'da 4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun yoÄŸun bakÄ±mdayken toplu tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Hindistan polisi, Uttar PradeÅŸ eyaletinde yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören dört yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun, beÅŸ adamÄ±n toplu tecavüzüne uÄŸradÄ±ÄŸÄ± yolundaki iddialar üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

BBC Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; KÄ±z çocuÄŸu, büyükannesine Cumartesi gecesi koÄŸuÅŸta yalnÄ±zken bir erkek hemÅŸire ve dört erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer kiÅŸilerin arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Polis, hastaneden güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± istedi.

Hindistan'da bu yÄ±l deÄŸiÅŸtirilen yasalar, 12 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezasÄ± verilmesine olanak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

YetiÅŸkinlere tecavüzün cezasÄ± da artÄ±rÄ±larak 20 yÄ±la çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 12:23

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