â€˜Tropikal fÄ±rtÄ±nalara hazÄ±rlÄ±klÄ± deÄŸilizâ€™

Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Yunanistan'da yaÅŸanan tÃ¼rdeki tropik fÄ±rtÄ±nalara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Meteoroloji Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± FÄ±rat ÇukurçayÄ±r, iklim deÄŸiÅŸtikçe her yÄ±l yaÅŸanan hava olaylarÄ±nÄ±n da farklÄ±lÄ±k gösterdiÄŸini belirterek “Biz hiç tropik fÄ±rtÄ±na görmedik ama yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce Yunanistan'da yaÅŸanan fÄ±rtÄ±na Ege Bölgesi'nden Türkiye'ye girseydi, hiç yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÅŸullarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rdÄ±k. O rüzgar hÄ±zÄ±na dayanÄ±klÄ± çatÄ± sistemlerimiz, ÅŸehirleÅŸmemiz yok. Ülke olarak artÄ±k bu tip afetlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±yÄ±z” dedi.

ÇukurçayÄ±r, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye'ye etkilerini ve alÄ±nmasÄ± gereken önlemleri deÄŸerlendirdi.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili dünya genelinde çok yönlü araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak alÄ±nmasÄ± gerekenler önlemlerle iliÅŸkin adÄ±mlar atÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÇukurçayÄ±r, bu konuda siyasi otoritelere büyük görev düÅŸtüÄŸünü vurguladÄ±.

ÇukurçayÄ±r, artan nüfus ve buna baÄŸlÄ± ihtiyaçlarÄ±n çoÄŸalmasÄ±yla ortaya çÄ±kan enerji ihtiyacÄ± ve yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesinin doÄŸal habitatÄ± etkilediÄŸine iÅŸaret ederek küresel Ä±sÄ±nmayÄ± tetikleyen en büyük etkenin sera gazlarÄ± ve orman sayÄ±sÄ±ndaki azalma olduÄŸunu dile getirdi. FÄ±rat ÇukurçayÄ±r, gün geçtikçe artan bu olumsuzluklarÄ±n önüne geçilmediÄŸi takdirde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin hÄ±zlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

SorumluluÄŸu sadece ülke bazÄ±na indirgemenin yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±na dikkati çeken ÇukurçayÄ±r, “Türkiye olarak üzerimize düÅŸen her ÅŸeyi yapsak bile iklim deÄŸiÅŸikliÄŸini global ölçekte engelleme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bütün ülkelerin aynÄ± anda gerekli tedbirleri almasÄ± lazÄ±m ki bu konuda olumlu sonuçlar alabilelim” diye konuÅŸtu.

‘TARIM POLÄ°TÄ°KASI GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

ÇukurçayÄ±r, tüm ülkelerin paylarÄ±na düÅŸen sorumluluÄŸu üstlenmesi gerektiÄŸini belirterek ÅŸöyle devam etti:

“Türkiye, küresel Ä±sÄ±nmaya baÄŸÄ±lÄ± olarak her yÄ±l Ä±sÄ±nma eÄŸilimi gösteriyor. NASA'ya göre 2018 dünyadaki en sÄ±cak 4. yÄ±l ama 9 aylÄ±k periyoda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye için bugüne kadar gözlenmiÅŸ en sÄ±cak yÄ±l. Türkiye adÄ±m adÄ±m güney ülkelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iklim kuÅŸaÄŸÄ±na doÄŸru girmeye baÅŸladÄ±.1980-2010 yÄ±llarÄ± ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ocak-eylül döneminde 14,7 dereceyken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 17 derece yükseldi.”

YaÅŸanan sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iklime baÄŸlÄ± birçok alanda deÄŸiÅŸimi zorunlu kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran ÇukurçayÄ±r, gelecek için ülke olarak yeni bir tarÄ±m politikasÄ± geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini söyledi.

ÇukurçayÄ±r, yaÅŸanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye'deki etkilerine iliÅŸkin Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün ‘iyimser’, ‘olmasÄ± muhtemel’ ve ‘kötü’ olarak yorumladÄ±ÄŸÄ± 3 modelinin olduÄŸuna iÅŸaret ederek iyimser senaryonun gerçekleÅŸme ÅŸansÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hiçbir bilim insanÄ±nÄ±n bu modelden bahsetmediÄŸini vurguladÄ±.

GeliÅŸtirilen bu modellemeler çerçevesinde Türkiye'de gerçekleÅŸmesi daha muhtemel modele göre hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 2099 yÄ±lÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 2-3 derece, kötü modellemeye göre de 3-4 derece artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine dikkati çeken ÇukurçayÄ±r, her iki modelde de yaÄŸÄ±ÅŸlarda ciddi oranlarda düÅŸüÅŸ öngörüldüÄŸünü bildirdi.

Atina yangÄ±nÄ± doÄŸal afet miydi?

25 YILDA DENÄ°Z SEVÄ°YESÄ° YAKLAÅžIK 9 SANTÄ°METRE YÜKSELDÄ°

Küresel Ä±sÄ±nmaya baÄŸlÄ± iklim deÄŸiÅŸiklikleriyle deniz seviyesinin de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÇukurçayÄ±r, “Deniz seviyesindeki artÄ±ÅŸ, baÅŸta ada ülkeleri olmak üzere denizlere kÄ±yÄ±sÄ± olan tüm ülkeler için sÄ±kÄ±ntÄ±. Türkiye'de 1993'ten günümüze kadar yapÄ±lan ölçümlere göre denizlerimizde 8,7 santimetre yükselme oldu” ifadesini kullandÄ±.

ÇukurçayÄ±r, Türkiye genelinde oluÅŸan doÄŸal afet sayÄ±larÄ±nda da son 30 yÄ±lda ciddi artÄ±ÅŸlar olduÄŸunu ifade ederek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Türkiye'de, 1980'de 380, 1990'da 460, 2000'de ortalama 690, 2010'da yaklaÅŸÄ±k 950 ve son yapÄ±lan derlemeye göre ise 2015 yÄ±lÄ±nda 1100'e yakÄ±n doÄŸal afet yaÅŸadÄ±k. YaÅŸanan doÄŸal afetlerde en dikkati çeken tür fÄ±rtÄ±na ve hortumlar. Ä°klim deÄŸiÅŸtikçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hava olaylarÄ± da deÄŸiÅŸiyor. Biz hiç tropik fÄ±rtÄ±na görmedik ama yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce Yunanistan'da yaÅŸanan fÄ±rtÄ±na Ege Bölgesi'nden Türkiye'ye girseydi, hiç yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÅŸullarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rdÄ±k. O rüzgar hÄ±zÄ±na dayanÄ±klÄ± çatÄ± sistemlerimiz, ÅŸehirleÅŸmemiz yok. Ülke olarak artÄ±k bu tip afetlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±yÄ±z.” (AA)

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